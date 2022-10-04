هل ريال مدريد محظوظ في دوري الأبطال؟ أنشيلوتي يرد

رد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على من يعتبر أن النادي الملكي كان محظوظا في المواسم الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، وحقق الفريق انطلاقة مثالية في مشوار الدفاع عن اللقب هذا الموسم، حيث فاز بأول مباراتين له في دور المجموعات أمام لايبزيغ الألماني وسلتيك الأسكتلندي.

وتجاوز ريال مدريد الكثير من الصعوبات خلال مشواره بالبطولة الأوروبية في الموسم الماضي، حيث تلقى هزيمة أمام منافسيه في أدوار خروج المغلوب، باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ولكنه نجح في الوصول إلى النهائي والفوز باللقب بعد الانتصار على ليفربول 1-صفر.

وخلال حديثه قبل المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني غدا الأربعاء، قال أنشيلوتي إن الحظ لا يمكن أن يقود فريقا إلى هذا الحد.

وأضاف المدرب الوحيد المتوج بـ4 ألقاب أوروبية "دائما ما أرغب في الفوز بدوري الأبطال. الدوري مهم للغاية، لكن دوري الأبطال هو المسابقة الأكثر أهمية. ليس حظا سعيدا أو حظا سيئا. أحيانا يتسبب الحديث عن الحظ في إخفاء مشكلات تعاني منها أو إخفاء روح المنافسة".

وتابع "إذا قلت إن الحظ عاندنا أمام أوساسونا (في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الأول الأحد بالدوري الإسباني)، هذا يعني أنني أخفي مشكلات نعاني منها في التحرك بالكرة، وكذلك الأداء الجيد للمنافس".

ريال مدريد والتفاصيل الصغيرة

وأضاف المدرب الإيطالي "الحديث عن التفاصيل الصغيرة أمر مهم، ففي دوري الأبطال يمكن أن تسجل 3 أهداف خلال دقائق قليلة، ومثلما حدث هذا لي، قد يحدث لك أيضا في مواجهة بالدور قبل النهائي. التفاصيل الصغيرة يجرى التحكم بها بعقلية قوية للغاية. وريال مدريد كان الفريق الأكثر اهتماما بهذه التفاصيل، أعتقد أن تاريخ هذا النادي لعب دورا في الطريقة التي نؤدي بها. الحظ ليس هو السبب في أن يحقق الفريق مثل هذا النجاح الاستثنائي في هذه البطولة".

من جانبه، رفض المدافع داني كارفاخال الحديث عن حظ لريال مدريد في دوري الأبطال، وقال "حين تتوج بلقب دوري الأبطال 5 مرات في آخر 9 سنوات، الأمر هنا لا يتعلق بالحظ، كرة القدم تتعلق بالنتائج والفوز حليف من يحرز أكبر عدد من الأهداف ويستقبل أقل عدد، كنا الأفضل في ذلك، يتم الحديث عن العدالة في كرة القدم فقط حين يتوج ريال مدريد باللقب".

وكان مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز قد تحدث أمس عن عدم وجود عدالة في دوري الأبطال، وقال إن المسابقة لا يفوز بها الأفضل دائما.

وحقق ريال مدريد 4 انتصارات خلال 6 مباريات جمعته بشاختار دونيتسك في دوري الأبطال، وخسر أمامه مرتين خلال موسم 2020-2021 في دور المجموعات.