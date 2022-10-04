هالاند هداف مانشستر سيتي.. إعصار يحطم الأرقام
4/10/2022
يبدو أن اسم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند سيسيطر على عناوين الأخبار الرياضية في العقد القادم إذا حافظ على استمراريته وتطوير مستواه وحسن اختياراته.
فالشاب (22 عاما) -الذي سجل ثلاثية في فوز فريقه الساحق على مانشستر يونايتد 6-3، وهي الثالثة له في 8 مباريات في البريميرليغ- سحق نجوم هذه البطولة وتفوق عليهم بأمتار.
ويسير الدولي النرويجي هذا الموسم بخطى ثابتة للظفر بجوائز عدة، أبرزها: هداف البريميرليغ وأفضل لاعب فيه والحذاء الذهبي بوصفه هدافا للدوريات الأوروبية وهداف دوري الأبطال، ولم لا التتويج بالكرة الذهبية.
وتفيد الأرقام بأن نجوما مروا على الدوري الممتاز لم يصلوا إلى 3 ثلاثيات إلا بعد عشرات المباريات، وفي مقدمة هؤلاء يأتي:
- الإنجليزي مايكل أوين: 48 مباراة
- الهولندي رود فان نيستلروي: 59 مباراة
- الإسباني فيرناندو توريس: 64 مباراة
- الإنجليزي آندي كول: 65 مباراة
- الأورغوياني لويس سواريز: 71 مباراة.
المصدر : مواقع إلكترونية