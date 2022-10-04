هالاند هداف مانشستر سيتي.. إعصار يحطم الأرقام

يبدو أن اسم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند سيسيطر على عناوين الأخبار الرياضية في العقد القادم إذا حافظ على استمراريته وتطوير مستواه وحسن اختياراته.

فالشاب (22 عاما) -الذي سجل ثلاثية في فوز فريقه الساحق على مانشستر يونايتد 6-3، وهي الثالثة له في 8 مباريات في البريميرليغ- سحق نجوم هذه البطولة وتفوق عليهم بأمتار.

ويسير الدولي النرويجي هذا الموسم بخطى ثابتة للظفر بجوائز عدة، أبرزها: هداف البريميرليغ وأفضل لاعب فيه والحذاء الذهبي بوصفه هدافا للدوريات الأوروبية وهداف دوري الأبطال، ولم لا التتويج بالكرة الذهبية.

وتفيد الأرقام بأن نجوما مروا على الدوري الممتاز لم يصلوا إلى 3 ثلاثيات إلا بعد عشرات المباريات، وفي مقدمة هؤلاء يأتي: