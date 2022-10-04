خارطة طريق انتقال هالاند إلى ريال مدريد

يقول ألفي هالاند والد إيرلينغ نجم مانشستر سيتي إن ابنه حريص على إظهار قيمته وجودته الكروية في جميع البطولات الكبرى.

ويكشف -في تصريحات جاءت في الفيلم الوثائقي "هالاند: القرار الكبير" (Haaland: The Big Decision)- أن إيرلينغ يريد إثبات قدراته في جميع البطولات. إذ "يمكنه البقاء في كل بطولة 3 أو 4 سنوات على الأكثر. فعلى سبيل المثال، (قضى) عامين ونصف العام في ألمانيا، ومثلها في إنجلترا ثم إسبانيا وإيطاليا وفرنسا".

كلام ألفي جاء متسقا مع حديث فرناندو سانز لاعب ريال مدريد السابق والرئيس السابق لملقا، والذي قال إن لدى إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي بندا في عقده يمكّنه من الانضمام إلى ريال مدريد عام 2024.

وسجل المهاجم النرويجي في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز 14 هدفا، ويتصدر قائمة هدافي البريميرليغ بفارق 7 أهداف عن هاري كين صاحب المركز الثاني، ولهذا يتطلع "الإعصار النرويجي" إلى تحطيم جميع الأرقام القياسية التي كانت أمامه.

وأوضح سانز -في برنامج "إل شيرنغيتو" الإسباني الشهير- أن لدى المهاجم فرصة لنقل موهبته الهائلة إلى "البرنابيو" عام 2024.

🚨EXCLUSIVA @FernandoSanzD19 🚨 💣"HAALAND tiene CLÁUSULA de SALIDA en 2024 para ir al REAL MADRID"💣 pic.twitter.com/EiIxXbBbEC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2022

وتابع أن "المعلومات التي لدي تفيد بأن هناك بندا في العقد يسمح لهالاند بالرحيل في عامه الثاني، والشيء الغريب أن العقد يضم شروطا مفيدة للغاية لناد واحد وهو ريال مدريد".

هالاند وبندان للرحيل

هناك بندان جزائيان في عقد هالاند مع مانشستر سيتي وليس واحدا كما هو متعارف عليه في جميع عقود اللاعبين، بحسب ما كشفت صحفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية في يوليو/تموز 2022.

وتبلغ قيمة البندين الجزائيين اللذين كشف النقاب عنهما في العقد: 200 مليون يورو في 2024، و175 مليون يورو في 2025.

وتمكن الدولي النرويجي من فرض بندين جزائيين على "السيتيزنز" وهي الصيغة نفسها التي استخدمها للرحيل عن بوروسيا دورتموند مقابل 70 مليون يورو، ولايبزيغ في 2019 مقابل 20 مليون يورو.

ويرتبط بندا الرحيل بالإنجازات الرياضية التي يحققها النادي مع هالاند.