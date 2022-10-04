بروج البلجيكي "قادر على هزيمة أي فريق".. الحصان الأسود في دوري الأبطال هذا الموسم

يسعى كلوب بروج لمواصلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد ضمن المجموعة الثانية الليلة، حيث أكد مدرب الفريق كارل هوفكينز أن النادي قادر على هزيمة أي فريق إذا كان في يومه.

ويتصدر بروج المجموعة الثانية بعد فوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدف نظيف، وسحقه بورتو 4-صفر خارج ملعبه في نتيجتين مفاجئتين في بداية دور المجموعات.

وقال هوفكينز إن الأداء بثقة ضد أتلتيكو قد يحقق نتيجة إيجابية أخرى ويجعل الفريق قريبا من الأدوار الإقصائية.

وقال -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "علينا أن نظهر ثقتنا التامة، لم يكن هذا الوضع في الماضي، ونحتاج إلى عقلية سليمة في هذه المسابقة ونحن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه، إذا كنا جيدين في يوم ما يمكننا دائما الفوز مهما كان المنافس".

لكنه حذر من أن أتلتيكو -الذي فاز 2-1 على بورتو في مدريد، لكنه خسر بهدفين من دون رد على ملعب ليفركوزن- سيكون عقبة كبيرة.

وقال هوفكينز "بالطبع نعرف أننا نواجه أحد الفرق الكبرى في أوروبا؛ وحصد 6 نقاط من مباراتين منحنا الكثير من الثقة، لكن أتلتيكو يشكل تهديدا كبيرا ويملك الجودة داخل أرضه وخارجها".