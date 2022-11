انتهت مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بشكل ماراثوني بتسجيل الفريقين 4 أهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، في سيناريو مجنون وغير متوقع من الفريقين.

وتواجه فريقا تشارلتون أتلتيك وضيفه إبسويتش تاون لحساب الجولة الـ17 أول أمس السبت، وعند الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء ظن الجميع أن المواجهة في طريقها إلى النهاية بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، إلا أنه كان للفريقين رأي آخر بعد احتساب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدل ضائع.

وبدأت مباراة جديدة بين الفريقين بعد الدقيقة الـ90، حيث تقدم الضيوف بفارق هدفين حتى الدقيقة الـ94 لتصبح النتيجة 4-2، ولكن أصحاب الأرض لم يستسلموا للنتيجة وحاولوا العودة في الوقت المتبقي، ليتمكن تشارلتون من تسجيل الهدف الثالث ثم هدف التعادل الثمين في الدقيقة الـ99 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

90 mins: 2️⃣-2️⃣ FT: 4️⃣-4️⃣ 🍿 Sit back, relax and enjoy the MADDEST stoppage time that you will probably ever see! 🔴⚪️ #cafc pic.twitter.com/dfVg0q5yEQ — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) October 30, 2022

وكان من بين اللاعبين الذين سجلوا هدفا في الدقائق المجنونة لاعب الوسط المصري سام مرسي، إذ كان هو صاحب الهدف الرابع لفريق إبسويتش تاون.

ونشر نادي تشارلتون أتلتيك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس الأحد مقطع فيديو للحظات الجنونية التي شهدتها المباراة بعد الدقيقة الـ90، داعيا متابعيه إلى الاستمتاع بهذه الدقائق المثيرة.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين المغردين، ووصفوا هذه الدقائق بـ"المجنونة" والتي تزيد عشق الجماهير حول العالم لمشاهدة كرة القدم، فيما قال أحد المدونين عن هذه النهاية إنها "سيناريو عظيم" بين الفريقين.

بالمناسبة.. الهدف الرابع لايبسويتش تاون سُجل عن طريق الدولي المصري سام مُرسي. — Ali AbouTabl (@AliAbouTabl) October 30, 2022

This 8 minutes of extra time is why football is one of the best sports on earth 😂 https://t.co/K1SW5Q9Kyb — Ben Rogers (@BenRogers223) October 30, 2022

Got a spare 10 minutes? Enjoy. https://t.co/hT8QJXAThM — Edward Walker (@edward_w97) October 30, 2022

امبارح في دوري الدرجة الأولى في انجلترا كان فيه ماتش بسيناريو عظيم ما بين ايبسويتش تاون وشارلتوت اثليتك.

بحلول الدقيقة ٩٠، كانت النتيجة هي التعادل الايجابي ٢-٢. وبعد كدة بقى قام… ما تيجو نشوف؟ 😅pic.twitter.com/xT6WrTMkki — Ali AbouTabl (@AliAbouTabl) October 30, 2022

Well worth watching this stoppage time madness in full to see how *not* to manage a game when you've got a two goal lead. Yes it really does end 4-4 from here 🤯 https://t.co/J5e1hILVI3 pic.twitter.com/WQc1V2ybW1 — Gary Taphouse (@garytaphouse) October 30, 2022

Just in case you haven't see it. Amazing https://t.co/zEmpip9c4S — Paul Scandrett (@b767f374e116473) October 30, 2022