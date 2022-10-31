كرة قدم

4 أهداف في الوقت الضائع.. نهاية ماراثونية "مجنونة" لمباراة في إنجلترا

Charlton Athletic v Portsmouth - Sky Bet League One
أوكونيل لاعب تشارلتون أثليتيك يحتفل بأحد أهداف الفريق في مباراة سابقة هذا الشهر (غيتي)
31/10/2022

انتهت مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بشكل ماراثوني بتسجيل الفريقين 4 أهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، في سيناريو مجنون وغير متوقع من الفريقين.

وتواجه فريقا تشارلتون أتلتيك وضيفه إبسويتش تاون لحساب الجولة الـ17 أول أمس السبت، وعند الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء ظن الجميع أن المواجهة في طريقها إلى النهاية بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، إلا أنه كان للفريقين رأي آخر بعد احتساب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدل ضائع.

وبدأت مباراة جديدة بين الفريقين بعد الدقيقة الـ90، حيث تقدم الضيوف بفارق هدفين حتى الدقيقة الـ94 لتصبح النتيجة 4-2، ولكن أصحاب الأرض لم يستسلموا للنتيجة وحاولوا العودة في الوقت المتبقي، ليتمكن تشارلتون من تسجيل الهدف الثالث ثم هدف التعادل الثمين في الدقيقة الـ99 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان من بين اللاعبين الذين سجلوا هدفا في الدقائق المجنونة لاعب الوسط المصري سام مرسي، إذ كان هو صاحب الهدف الرابع لفريق إبسويتش تاون.

ونشر نادي تشارلتون أتلتيك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس الأحد مقطع فيديو للحظات الجنونية التي شهدتها المباراة بعد الدقيقة الـ90، داعيا متابعيه إلى الاستمتاع بهذه الدقائق المثيرة.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين المغردين، ووصفوا هذه الدقائق بـ"المجنونة" والتي تزيد عشق الجماهير حول العالم لمشاهدة كرة القدم، فيما قال أحد المدونين عن هذه النهاية إنها "سيناريو عظيم" بين الفريقين.

المصدر : وكالة سند