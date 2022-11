توهجوا محليا ودوليا.. نجوم فشلوا في التأهل مع منتخب مصر إلى المونديال

القاهرةـ رغم تاريخه الحافل وانتصاراته المدوية في ملاعب القارة السمراء التي جعلته أكثر المنتخبات فوزا ببطولة كأس أمم أفريقيا، فإن المنتخب المصري يواجه تعثرا شبه دائم في تصفيات كأس العالم تمنعه من التأهل إلى البطولة الأغلى على مستوى كرة القدم.

واعتادت جماهير الكرة المصرية الفشل في التأهل للمونديال مهما كانت قوة منتخبها خاصة بعد فشل الجيل الذي قاده حسن شحاتة وضم نجوما بحجم أبو تريكة وبركات وعماد متعب وميدو ومحمد زيدان في التأهل إلى المونديال رغم سيطرته التامة على بطولات أمم أفريقيا وأدائه التاريخي أمام إيطاليا والبرازيل في كأس القارات عام 2009.

وحرم فشل المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم عددا كبيرا من نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها من تحقيق حلم المشاركة في المونديال واستعراض مهاراتهم وقدراتهم الكروية في مواجهة كبار نجوم العالم، نستعرض في هذا التقرير أبرزهم:

أحد أساطير النادي الأهلي وأحد أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية واللاعب المصري الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا باستفتاء مجلة "فرانس فوتبول" عام 1983 وأحد أعضاء نادي الـ100 هدف في الدوري المصري.

ورغم حصول الخطيب على كأس أفريقيا للأندية وكأس الكؤوس الأفريقية مع النادي الأهلي وكأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري، وحتى المشاركة مع منتخب الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية مرتين فإنه لم يشارك أبدا في المونديال.

أحد أساطير الزمالك ومنافس بيبو الدائم على لقب أفضل لاعب في مصر، وهداف الدوري المصري في أكثر من مناسبة، وثالث أفضل لاعب أفريقي في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" عام 1974. نجح شحاتة في التتويج بلقب أفضل لاعب كرة قدم في قارتين مختلفتين، حيث توج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 1970، وأفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 1974.

فشل "المعلم" في التأهل إلى كأس العالم فاق آلام محمود الخطيب، حيث فشل شحاته في التأهل للمونديال لاعبا ومدربا، رغم قيادته جيلا فرض سيطرته على الملاعب الأفريقية لسنوات طويلة وفاز بكأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية.

حازم إمام، سليل عائلة الموهوبين الكروية حيث كان والده "حمادة إمام" أحد أمهر اللاعبين في تاريخ مصر ونادي الزمالك، كما كان جده حارس مرمى القلعة البيضاء.

ورغم مهاراته الاستثنائية التي أهلته ليكون أحد أهم لاعبي جيله، واحترافه القصير في الدوري الإيطالي والهولندي، ومشاركته في الفوز بكأس أمم أفريقيا 1996، فإن هذه الموهبة لم تمكنه مع أبناء جيله من الصعود لنهائيات كأس العالم.

أحد أبرز اللاعبين وأكثرهم شعبية في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، قاد النادي الأهلي للسيطرة على بطولة الدوري لسنوات طويلة والمشاركة في كأس العالم للأندية، كما قاد منتخب مصر للسيطرة على كأس أمم أفريقيا، وكان اسمه يتردد في الكثير من ملاعب القارة السمراء.

ورغم مشاركته في تصفيات مونديالي 2010 و2014 مع "منتخب الساجدين" الذي سيطر على القارة الأفريقية، فإنه أخفق في تحقيق الحلم المونديالي رغم الاقتراب منه عام 2010 بالخسارة من الجزائر في مباراة فاصلة وفي 2014 بعد الخسارة من غانا في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

❤️ One of the most beloved players of his generation turns 43 today 🎂

🇪🇬 Join us in wishing Al Ahly and Egypt legend Mohamed Aboutrika a very happy birthday 🥳 #ClubWC | @trikaofficial | @AlAhlyEnglish | @Pharaohs pic.twitter.com/a1WkYywDfX

— FIFA.com (@FIFAcom) November 7, 2021