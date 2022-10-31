انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع ألماني أطلق عليه المنظمون لقب "المشجع رقم 001″، بعد أن كان أول الواصلين إلى "قرية الكرفانات" في قطر المخصصة لإقامة عدد من مشجعي كأس العالم 2022 في قطر.

وقد وصل المشجع الألماني ساشا غراب إلى قطر من أجل متابعة منتخب بلاده في كأس العالم التي ستنطلق بقطر في 20 من الشهر المقبل، بعد رحلة على دراجته الهوائية ثم مشيا على الأقدام استغرقت 9 أشهر، مرّ خلالها بأكثر من 14 دولة قبل أن يصل إلى الدوحة.

وقال غراب -وفق ما جاء في مقطع الفيديو المتداول- إنه يكره الطيران ويحب التنقل عبر الدراجة والمشي، وأضاف: "أول 12 ألف كيلومتر قطعتها بواسطة الدراجة انطلاقا من ألمانيا ومرورا بـ13 دولة، وصولا إلى الحدود العراقية التركية".

انفراد للكاس .. ما قصة المشجع رقم 001 في مونديال قطر .. الرحالة الألماني ساشا غراب أول الواصلين إلي مدينة الكرافان يكشف الكواليس ويؤكد انبهاره بما شاهده #كأس_العالم#قطر2022#قنوات_الكاس pic.twitter.com/U450OgKsLu — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 30, 2022

وبعد وصوله إلى الحدود التركية العراقية، أوضح المشجع الألماني: "كانت هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة، ولسوء الحظ اضطررنا للتخلي عن الدراجة وبدأنا المشي هناك. رغم ذلك أنا سعيد جدا، وأعتقد أني أول الواصلين هنا بعد سفر بطيء".

وتعتبر زيارة غراب إلى قطر الثانية بعد أن كان قد زارها قبل 12 عاما، وبخصوص ما شاهده من تطور قال: "أنا منبهر وسعيد بالانفتاح والتطور هنا، لقد صعدت إلى شاطئ الغارية والشمال.. مدينة الكرفانات أيضا مكان رائع وضخم".

وكانت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث في قطر أعلنت في وقت سابق عن تجهيز "قرية الكرفانات"، وقالت إن الهدف من المشروع توفير خيارات سكنيَّة متعددة للجماهير التي ستحضر إلى قطر لمتابعة بطولة كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن المنتخب الألماني اختار الإقامة في منتجع زلال بمدينة الرويس، وسيتدرب في ملاعب نادي الشمال القريبة من المنتجع.