"المستطيل الأخضر".. برنامج جديد على "الجزيرة رياضة" لمواكبة مونديال قطر

على كافة منصات الجزيرة رياضة في مواقع التواصل الاجتماعي، يطلق موقع الجزيرة نت غدا الثلاثاء برنامجا رياضيا جديدا مواكبا لمونديال قطر 2022 بعنوان "المستطيل الأخضر".

ويتناول البرنامج قصصا وأخبارا وأفكارا عن المونديال القطري خاصة، وكرة القدم عامة، إضافة إلى أخبار رياضية متنوعة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة أطلقها القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية لمحتوى أكثر عمقا وتخصصا في المواضيع الرياضية والاقتصادية والطبية والتقنية.

ويعرض البرنامج على منصات الجزيرة في فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وعلى موقع الجزيرة نت.