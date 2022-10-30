يقبض على صدارة الليغا.. ريال مدريد لا يخسر ولكن النقاط يهدر

تعادل ريال مدريد مع ضيفه جيرونا 1-1 في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوساسونا على بلد الوليد بهدفين دون رد.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله فينيسيوس جونيور (70) وتعادل كريستيان سواني (80) من ركلة جزاء.

وأنهى ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد توني كروس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام برشلونة، كما رفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ16.

وفاز "الميرنغي" في 10 من أصل 12 مباراة من ضمنها أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة المنافسين المباشرين له على الفوز بالليغا، ليجمع 32 نقطة من أصل 35 ممكنة.