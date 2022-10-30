"هناك شيء لا يسير بشكل صحيح".. ماذا يحدث مع ليفربول؟

قال ترينت ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه وزملاءه بالفريق يثقون بأنفسهم، ولكنه أكد بكل وضوح أن "هناك شيئا لا يسير بشكل صحيح" في هذه اللحظة.

وتعرض ليفربول للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد 1-2، وقبلها خسر أمام فريق نوتينغهام فورست (متذيل جدول ترتيب البريميرليغ) بهدف نظيف.

وجعلت هذه الهزائم "الريدز" الذي خسر 4 مباريات وفاز في مثلها وتعادل في مثلها هذا الموسم في المركز التاسع بجدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد أن يستضيف ليفربول فريق نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، سيواجه فريق توتنهام صاحب المركز الثالث الأحد المقبل.

وقال ألكسندر أرنولد للموقع الرسمي للنادي "عندما تتعرض لانتكاسات، بإمكان ذلك أن يجعلك تنتقد نفسك وتتساءل عن أسباب هذا التراجع؟!".

وأكد "بكل وضوح كفريق هناك شيء لا يسير بشكل صحيح، لا يسير بالشكل الجيد الذي نريده. هذا شيء على الجميع أن يفكر بشأنه، ويجب على الجميع معالجته، والتأكد من أننا نقوم بتصحيحه، خاصة في مباراة الأسبوع المقبل أمام توتنهام".

وأوضح "نحن بحاجة نوعا ما لحصد بعض النقاط إذا كانت لدينا أي فرصة للوصول لأهدافنا وتطلعاتنا لهذا الموسم".

ووصف الظهير الأيمن لفريق ليفربول الخسارة الأولى للفريق على أرضه منذ مارس/آذار 2021 بأنه يصعب تقبلها.

وقال إنني "أعتقد أننا لسنا في أفضل مستوياتنا، وأعتقد أن الكثير من اللاعبين سيقولون هذا بشكل شخصي وكفريق بشكل عام".

وختم "لكننا ما زلنا نصنع الفرص لتسجيل الأهداف ونفوز بالمباريات. ولكن لم نكن قادرين على فعل هذا، خاصة في آخر مباراتين بالدوري".