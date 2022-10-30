شاهد.. هدف قاتل من ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ فالنسيا في الليغا

قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لتحقيق الفوز بهدف نظيف على مضيفه فالنسيا في الوقت القاتل من المباراة، ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة، ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يستضيف جيرونا غدا الأحد.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.