فوز بشق الأنفس.. مانشستر يونايتد يهزم ويستهام في البريميرليغ

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه ويستهام بهدف نظيف اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" وبمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا، واصل مانشستر يونايتد مشواره الجيد في الآونة الأخيرة بتغلبه على ضيفه ويستهام بهدف نظيف سجله ماركوس راشفورد، وهو هدفه المئة بقميص "الشياطين الحمر"، ليصبح اللاعب الرقم 22 الذي يحقق هذا الأمر والأول منذ واين روني عام 2009.

وخاض المدرب الهولندي إريك تن هاغ اللقاء ضد الضيف اللندني بمشاركة رونالدو أساسيا، في خطوة تصالحية مع البرتغالي الذي استبعد عن مباراة المرحلة الماضية ضد تشلسي (1-1) عقابا على مغادرته الملعب قبل نهاية لقاء المرحلة التي سبقتها ضد توتنهام (2-صفر).

وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة تواليا في سلسلة تضمنت أيضا 3 انتصارات في "يوروبا ليغ" منذ الخسارة الأخيرة أمام الجار مانشستر سيتي 3-6 في المرحلة التاسعة، رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته، في حين تجمد رصيد ويستهام بقيادة المدرب السابق لفريق "الشياطين الحمر" الأسكتلندي ديفيد مويز عند 14 نقطة في المركز الـ13 بعد تلقيه الهزيمة السابعة للموسم.