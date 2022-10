توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف أكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية أمس السبت، قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.

وأستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس/آب الماضي عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا المجاورة في فبراير/شباط الماضي التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.

🚨 A new reality. Team during the air raid alert in Lviv 🚨

The #ShakhtarOleksandriia match was interrupted for about 1 hour and 40 minutes.#Shakhtar #Ukraine pic.twitter.com/RRkwGU1bVe

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 29, 2022