مبادرة "أنا عربي وأدعم قطر" تجتاح مواقع التواصل لدعم المونديال القطري

تستمر المبادرة العربية الإلكترونية "أنا عربي وأدعم قطر" لليوم الثالث على التوالي في التضامن مع قطر وإظهار أبرز ما يميزها كدولة عربية مسلمة ستستضيف كأس العالم وهو أكبر حدث كروي.

وأطلق ناشطون عرب -منذ أول أمس الجمعة- المبادرة على "تويتر" لدعم قطر تزامنا مع اقتراب انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتصدر وسم "#انا_عربي_وادعم_قطر" ولا يزال الوسوم الأعلى تداولا في عدد من الدول العربية وسط دعوات لمشاركة عربية واسعة في الحملة قبل بدء توافد مشجعي المونديال إلى قطر بعد غد الثلاثاء.

وشارك ناشطون وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء الوطن العربي في الحملة قائلين إن كأس العالم 2022 في قطر هو "مونديال العرب" وتنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة العربية بأكملها وليس قطر وحدها.

وشارك صانع المحتوى الرياضي الكويتي محمد أبو الروس -عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أمس السبت- مقطع فيديو يشرح فيه من وجهة نظره أسباب هذه الحملة العربية والهجوم الغربي والقضايا "الكيدية" تجاه قطر.

وقال أبو الروس "معايير متضاربة وأعذار دوافعها العنصرية والغيرة فقط، وقطر أكثر دولة في العالم اجتهدت وكافحت وقدمت ما هو مطلوب منها وأكثر لاستضافة هذا المونديال".

#انا_عربي_وادعم_قطر ما قصة الهاشتاق!

وما سبب انطلاقه؟

ولماذا يجب علينا جميعاً دعمه والتفاعل معه وبكل قوة ؟! pic.twitter.com/9HMlrOww5C — محمد أبو الروس (@SirM7md) October 29, 2022

وعن أهم الأسباب لدعم الحملة، قال مقدم البرامج الرياضية على تلفزيون الكويت إن هذا المونديال سيلقي بظلاله على كل الدول العربية، "فإذا نجحت قطر سنغير نظرة العالم أجمع بفكرنا وقوتنا وتطورنا، وهذا المونديال أكبر عامل تسويقي لديننا وحضارتنا، ودعمنا لمونديال قطر ما هو إلا دعم لأنفسنا وللروابط وأواصر الدين واللغة والدم التي تجمعنا".

أما السفير اليمني في قطر راجح بادي فشارك عبر الوسم بإعادة نشر مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليمنية في الدوحة على موقع تويتر يتضمن أغنية خاصة إهداء لقطر بمناسبة اقتراب انطلاق المونديال، متمنيا "التوفيق للأشقاء في دولة قطر".

#كأس_العالم2022، ماراثون عالمي سيجري على أرض عربية لأول مرة. كل التوفيق للأشقاء في دولة #قطر#انا_عربي_وادعم_قطر pic.twitter.com/CmG1CZovWm — Rajeh Badi راجح بادي (@AmbRajehBadi) October 29, 2022

من ناحيته، تحدث الصحفي السعودي عيسى المسمار عن أهم الخدمات التي ستقدمها دولة قطر لتوفير كل سبل الراحة لمشجعي كأس العالم، حيث نشر مقطع فيديو لوسيلة النقل "الترام" في منطقة "مشيرب"، وهي إحدى وسائل النقل التي ستكون متاحة للجماهير للتنقل في قطر خلال المونديال.

وعلق المسمار على الفيديو "مترو مجانا، وباصات مجانا، وإنترنت مجانا، وتقديم خدمات وجهود مكثفة لراحة الضيوف والمشجعين، لن تجدها إلا في قطر في مونديال العرب، لهذا أنا عربي وأدعم قطر، وبإذن الله يكون مونديال 2022 الأفضل في تاريخ كأس العالم ولا عزاء للحاقدين".‌

(مترو مجاناً)

(باصات مجاناً)

(انترنت مجاناً)

تقديم خدمات وجهود مكثفة لراحة الضيوف والمشجعين

{لن تجدها الا في #قطر في #مونديا_العرب}

لهذا #انا_عربي_وادعم_قطر

وبأذن الله يكون #مونديال_قطر_2022 افضل مونديال في تاريخ #كأس_العالم

ولاعزاء للحاقدين 🇶🇦 🇶🇦 🇸🇦 🇸🇦

سنابي👇 pic.twitter.com/jbZ1QQ0l54 — عيسى المسمار (@eissa968) October 29, 2022

جداريات تضم أحاديث نبوية في الدوحة لتعريف ضيوف كأس العالم بالدين الإسلامي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية #انا_عربي_وادعم_قطر pic.twitter.com/J6H6JQsNAR — سعدي منيف (@sakhat31) October 30, 2022