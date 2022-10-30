كرة قدم

مبادرة "أنا عربي وأدعم قطر" تجتاح مواقع التواصل لدعم المونديال القطري

كأس العالم حالية نُحتت عام 1970 في إيطاليا
كرة ومجسم كأس العالم أمام أحد المزارات السياحية في قطر (مواقع التواصل)
30/10/2022

تستمر المبادرة العربية الإلكترونية "أنا عربي وأدعم قطر" لليوم الثالث على التوالي في التضامن مع قطر وإظهار أبرز ما يميزها كدولة عربية مسلمة ستستضيف كأس العالم وهو أكبر حدث كروي.

وأطلق ناشطون عرب -منذ أول أمس الجمعة- المبادرة على "تويتر" لدعم قطر تزامنا مع اقتراب انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتصدر وسم "#انا_عربي_وادعم_قطر" ولا يزال الوسوم الأعلى تداولا في عدد من الدول العربية وسط دعوات لمشاركة عربية واسعة في الحملة قبل بدء توافد مشجعي المونديال إلى قطر بعد غد الثلاثاء.

وشارك ناشطون وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء الوطن العربي في الحملة قائلين إن كأس العالم 2022 في قطر هو "مونديال العرب" وتنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة العربية بأكملها وليس قطر وحدها.

وشارك صانع المحتوى الرياضي الكويتي محمد أبو الروس -عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أمس السبت- مقطع فيديو يشرح فيه من وجهة نظره أسباب هذه الحملة العربية والهجوم الغربي والقضايا "الكيدية" تجاه قطر.

وقال أبو الروس "معايير متضاربة وأعذار دوافعها العنصرية والغيرة فقط، وقطر أكثر دولة في العالم اجتهدت وكافحت وقدمت ما هو مطلوب منها وأكثر لاستضافة هذا المونديال".

 

وعن أهم الأسباب لدعم الحملة، قال مقدم البرامج الرياضية على تلفزيون الكويت إن هذا المونديال سيلقي بظلاله على كل الدول العربية، "فإذا نجحت قطر سنغير نظرة العالم أجمع بفكرنا وقوتنا وتطورنا، وهذا المونديال أكبر عامل تسويقي لديننا وحضارتنا، ودعمنا لمونديال قطر ما هو إلا دعم لأنفسنا وللروابط وأواصر الدين واللغة والدم التي تجمعنا".

أما السفير اليمني في قطر راجح بادي فشارك عبر الوسم بإعادة نشر مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليمنية في الدوحة على موقع تويتر يتضمن أغنية خاصة إهداء لقطر بمناسبة اقتراب انطلاق المونديال، متمنيا "التوفيق للأشقاء في دولة قطر".

من ناحيته، تحدث الصحفي السعودي عيسى المسمار عن أهم الخدمات التي ستقدمها دولة قطر لتوفير كل سبل الراحة لمشجعي كأس العالم، حيث نشر مقطع فيديو لوسيلة النقل "الترام" في منطقة "مشيرب"، وهي إحدى وسائل النقل التي ستكون متاحة للجماهير للتنقل في قطر خلال المونديال.

وعلق المسمار على الفيديو "مترو مجانا، وباصات مجانا، وإنترنت مجانا، وتقديم خدمات وجهود مكثفة لراحة الضيوف والمشجعين، لن تجدها إلا في قطر في مونديال العرب، لهذا أنا عربي وأدعم قطر، وبإذن الله يكون مونديال 2022 الأفضل في تاريخ كأس العالم ولا عزاء للحاقدين".‌

المصدر : وكالة سند