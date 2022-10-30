حكم ينهي مباراة في موريتانيا إثر اقتحام أسراب حشرات غريبة الملعب

قرر حكم موريتاني إنهاء مباراة في الجولة الثالثة لدوري كرة القدم بين فريقي الجمارك وكيهيدي، مساء السبت، إثر اقتحام أسراب كبيرة من الحشرات ملعب شيخا بيده في العاصمة نواكشوط.

وقال اتحاد كرة القدم، عبر صفحته في فيسبوك، إنه تم إيقاف المباراة في الدقيقة 25 حفاظا على سلامة اللاعبين والمسؤولين والجمهور، بعد أن اقتحمت الملعب أسراب كبيرة من الحشرات (لم يحدد نوعها).

​​​​​​​وأوضح أن نتيجة المباراة كانت التعادل من دون أهداف، وتقرر استئنافها عند التاسعة من صباح الأحد (09:00 ت.غ) على أن يبدأ زمن المباراة من حيث تم إيقافها، وهذا ما حدث اليوم، وفق مراسل الأناضول.

وهذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ولم يتبين نوعية هذه الحشرات، كما أن سكان العاصمة لم يعتادوا على انتشار حشرات بهذا الشكل الغريب في مثل هذه الفترة من العام.

وتواجه موريتانيا تغيرات مناخية عديدة، وبات نحو 90% من مساحة البلاد صحراء، بسبب فترات الجفاف الطويلة وندرة هطول الأمطار.