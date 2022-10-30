أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ بخماسية في مرمى نوتنغهام

دكّ أرسنال شباك ضيفه نوتنغهام فوريست بـ5 أهداف دون رد اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

وأنهى "المدفعجية" شوط المباراة الأول متقدمين بهدف سجله البرازيلي غابرييل مارتينيلي (5).

وانفجر هجوم النادي اللندني مع بداية الشوط الثاني، وعزز تقدمه بهدفين مُتتاليين حملا توقيع المهاجم ريس نيلسون (49 و52)، قبل أن يُضيف الغاني توماس بارتي رابع الأهداف (57).

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللعب إلى أن نجح النرويجي مارتن أوديغارد في إحراز الهدف الخامس (78).

وبهذا الفوز العريض استعاد أرسنال صدارة الترتيب من مانشستر يونايتد برصيد 31 نقطة، في حين تجمد رصيد نوتنغهام فوريست عند 9 نقاط في المركز 20 الأخير.