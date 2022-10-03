منتخب تونس.. رحلة مطاردة حلم الدور الثاني في كأس العالم

يعد المنتخب التونسي لكرة القدم من المنتخبات العربية الأكثر حضورا في كأس العالم، إذ يتساوى مع المنتخبين المغربي والسعودي بـ5 مشاركات، قبل خوضه كأس العالم قطر 2022، لكنه عجز -خلال مشاركاته السابقة- عن تخطي الدور الأول.

تاريخ منتخب تونس

تعود بداية ظهور كرة القدم في تونس إلى ثلاثينيات القرن الماضي، لكن الاتحاد التونسي للعبة تأسس في 29 مارس/آذار 1957، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) عام 1960.

وفي الثاني من يونيو/حزيران 1957، خاض منتخب تونس أول مباراة في تاريخه وحقق فيها الفوز على ليبيا (4ـ2)، أما أكثر المنتخبات التي واجهها نسور قرطاج، فهو المنتخب الجزائري بإجمالي 48 مباراة.

يشرف اتحاد كرة القدم على تنظيم اللعبة الشعبية الأولى في تونس، للمنتخبات الوطنية بكل أصنافها ولمسابقات الأندية بكل درجاتها، أما منصب رئيس الاتحاد، فيشغله وديع الجريء الذي يتولى المنصب منذ 31 مارس/آذار 2012.

يملك المنتخب التونسي لكرة القدم سجلا حافلا بالمشاركات القارية، إذ خاض نهائيات كأس أمم أفريقيا في 20 مناسبة، كما أنه لم يغب عن النهائيات منذ عام 1994، إذ شارك في كل الدورات بانتظام بين عامي 1994 و2022.

وتوج منتخب نسور قرطاج بكأس أمم أفريقيا في مناسبة وحيدة، وذلك عندما استضاف البطولة عام 2004 وحقق اللقب عقب الفوز على نظيره المغربي في الدور النهائي (2ـ1)، كما بلغ النهائي في مناسبتين وذلك عام 1965 في تونس، وعام 1996 في جنوب أفريقيا.

ويعود أول ظهور للمنتخب التونسي في نهائيات أمم أفريقيا إلى دورة 1962 التي احتضنتها إثيوبيا، وفي نسخة 1965 استضافت تونس النهائيات في نسختها الخامسة، وخسرت اللقب بعد الهزيمة في الدور النهائي أمام غانا (2-3)، كما بلغت نصف نهائي دورة 1978، قبل أن تنسحب من المسابقة، احتجاجا على التحكيم في المباراة الترتيبية أمام نيجيريا.

أبرز اللاعبين التونسيين

وعلى امتداد تاريخه، ضم المنتخب التونسي عددا من اللاعبين البارزين في الكرة الأفريقية والعربية على غرار حارسي المرمى الصادق ساسي الذي يعرف بكنية "عتوقة"، والمختار النايلي، فضلا عن طارق ذياب الذي أحرز الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، وحمادي العقربي، والمختار ذويب، ونجيب غميض، وتميم الحزامي، وعلي الكعبي، وآخرين ممن شكلوا الجيل الذهبي لنسور قرطاج في مونديال الأرجنتين 1978.

كما ضم منتخب تونس عددا آخر من اللاعبين المميزين على غرار الحارس شكري الواعر، والمدافعين كريم حقي، وخالد بدرة، وراضي الجعايدي، وسامي الطرابلسي، وحاتم الطرابلسي، وعادل السليمي، ونبيل معلول، وجمال الإمام، ورؤوف بوزيان، وزياد الجزيري، وياسين الشيخاوي، ومهدي النفطي، وعلي بومنيجل، وجوزيه كلايتون البرازيلي الأصل، وغيرهم.

أما المدربون الذين تولوا قيادة منتخب تونس، فيعد التونسي عبد المجيد الشتالي، قائد تونس في مونديال الأرجنتين 1978 من أبرزهم، في حين حقق الفرنسي روجيه لومير إنجازات لافتة مع النسور، لعل أبرزها التتويج بكأس أمم أفريقيا 2004.

مشاركات تونس في كأس العالم

تعود بداية ظهور المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم إلى نسخة الأرجنتين 1978، وحينها كان نسور قرطاج المنتخب الوحيد الذي يمثل القارة السمراء، وتمكن من حجز بطاقة تأهله بعد تصفيات ماراثونية بعدما أزاح من طريقه منتخبات المغرب والجزائر نيجيريا ومصر.

وفي النهائيات، لعبت تونس ضمن المجموعة الثانية، وحققت في أول مباراة لها فوزا تاريخيا على المكسيك (3ـ1) وهو أول فوز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم، كما واجهت بولندا وخسرت منها بهدف دون رد، قبل أن تتعادل مع ألمانيا دون أهداف، وتغادر المسابقة بعد مشاركة اعتبرها الملاحظون مشرفة جدا للكرة الأفريقية التي استفادت انطلاقا من نسخة 1982 بمقعد إضافي في النهائيات.

وغابت تونس، بعد ذلك الظهور اللافت، عن النهائيات قبل أن تتأهل لمونديال فرنسا 1998، لكن الإخفاق رافقها بالخروج من الدور الأول بعد هزيمتين وتعادل وهي الحصيلة نفسها في دورتي 2002 و2006، بينما تمكن نسور قرطاج في آخر ظهور لهم في المونديال (روسيا 2018) من تحقيق ثاني فوز في تاريخ مشاركاتهم، وذلك على حساب بنما (2ـ1)، لكن ذلك لم يجنبهم الانسحاب المبكر بعد هزيمتين أمام إنجلترا وبلجيكا.

جلال القادري

يشرف جلال القادري على تدريب منتخب تونس، وذلك منذ فبراير/شباط 2022، حيث تولى المنصب خلفا للمنذر الكبير بعد أن كان مدربا مساعدا له لما يناهز 9 أشهر.

وقاد القادري (51 عاما) تونس إلى التأهل لكأس العالم قطر 2022 عقب الفوز على مالي في الدور الحاسم من التصفيات (1ـ0) في مجموع الذهاب والإياب، كما حقق لقب دورة اليابان الودية يونيو/حزيران الماضي، علما بأن مسيرته كلاعب كانت مع أندية مغمورة في الدرجتين الثانية والثالثة، وبدأ مشواره التدريبي بعمر 34 عاما وأشرف على أندية الملعب التونسي والنادي البنزرتي وشبيبة القيروان، فضلا عن تجارب في الدوريين السعودي والإماراتي.

أبرز اللاعبين الحاليين لمنتخب تونس

يعوّل منتخب تونس -الذي يحتل المركز 30 في آخر تصنيف للفيفا للمنتخبات- على مجموعة من اللاعبين المحترفين بأوروبا وبعض الدوريات العربية، فضلا عن عدد قليل من لاعبي الدوري التونسي.

ويعد قائد منتخب تونس يوسف المساكني (مهاجم النادي العربي القطري) واحدا من أبرز اللاعبين وأكثرهم حضورا (72 مباراة دولية)، وذلك إلى جانب وهبي الخزري (مونبيليي الفرنسي)، ومتنتصر الطالبي (لوريون الفرنسي)، وحنبعل المجبري (بيرمنغهام الإنجليزي)، وفرجاني ساسي (الدحيل القطري)، وعلى معلول (الأهلي المصري)، ونعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، وأيمن دحمان (الصفاقسي)، ونادر الغندري (الأفريقي)، وغيلان الشعلالي (الترجي التونسي)، وغيرهم.

جدول مباريات تونس في كأس العالم 2022

تخوض تونس الدور الأول من مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، وسيفتتح نسور قرطاج مشاركتهم بملاقاة الدانمارك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وفي الجولة الثانية، تواجه تونس منتخب أستراليا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بملعب الجنوب، وتستكمل مباريات الدور الأول بمواجهة أبطال العالم منتخب فرنسا في 30 من الشهر ذاته بملعب المدينة التعليمية.