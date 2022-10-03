في الليغا.. ريال مدريد يتعثر وبرشلونة يتصدر

أوقف أوساسونا قطار انتصارات الريال في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 1-1 في المرحلة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي "الملكي" في المركز الثاني في ترتيب المسابقة بـ19 نقطة بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر) المتساوي معه في الرصيد، في حين رفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وفي غياب حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا عن اللقاء بداعي الإصابة، مع عودة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بعد فترة من الابتعاد ليست بالقصيرة، لم يقدم الريال أداءه المنتظر من جماهيره.

وبدا لاعبو الميرينغي بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليهدر الريال أول نقطتين في مسيرته بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وبادر الريال بالتسجيل عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، لكن "لوس بلانكوس" لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أحرز كيكي غارسيا هدف التعادل (51).

وفشل الريال في معاودة التقدم من جديد، بعدما أهدر بنزيمة ركلة جزاء في الدقيقة 79، تلقى على إثرها ديفيد غارسيا مدافع أوساسونا بطاقة حمراء.

وكان الريال فاز في جميع مبارياته التسع الأولى التي خاضها في كل المسابقات بالموسم الحالي، وكان يمنّي النفس بمواصلة انتصاراته، غير أن تلك السلسلة توقفت أمام بسالة منافسه الباسكي.