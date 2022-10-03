أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيمة ركلة الجزاء الثالثة له أمام أوساسونا خلال أقل من عام، بعدما أهدر أمس الأحد ركلة جزاء لمصلحة فريقه ريال مدريد حصل عليها في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعدّ إهدار بنزيمة الذي تطلق عليه جماهير الملكي "الحكومة" لكرة الجزاء هذه المرة ذا أهمية أكبر، لأن إضاعتها منعت ريال مدريد من تحقيق الفوز على أوساسونا بعدما كان الفريقان متعادلين في النتيجة بهدف لمثله، لتنتهي المباراة بالنتيجة ذاتها ويفقد "الملكي" نقطتين جعلتا برشلونة يتصدر ترتيب الليغا بفارق الأهداف.

وقالت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم "أخفق كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في 3 ضربات جزاء ضد أوساسونا في الليغا، كلها في عام 2022، أكثر من أي خصم آخر في البطولة"، لتكون بذلك ربما هي العقدة الوحيدة التي التي واجهت الفرنسي ولم يستطع فكّها خلال العام.

3 – Real Madrid's Karim Benzema has failed three penalty shots against Osasuna in LaLiga, all in 2022 year, more than against any other opponent in the competition. Mistake. pic.twitter.com/lgyFysAIqM — OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022

وعاد قائد ريال مدريد أمس لتشكيلة الفريق بعد غياب دام نحو شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في أول مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام سيلتك الأسكتلندي.

وأضاع بنزيمة ركلة الجزاء بطريقة غريبة بعد تنفيذها بشكل سيئ، إذ سددها قوية ارتطمت بالعارضة وعلت المرمى، بعكس ركلتي الجزاء اللتين أضاعهما في السابق أمام أوساسونا عندما تصدى لهما الحارس سيرخيو هيريرا.

وكان بنزيمة قد أضاع ركلتي جزاء في مباراة واحدة ضد أوساسونا في أبريل/نيسان الماضي عندما تواجه الفريقان في مرحلة الإياب من الموسم المنصرم. ولكن رغم إهدار المهاجم الفرنسي للركلتين، تمكن ريال مدريد حينئذ من الفوز بنتيجة 3-1، ولم يكن لإضاعتهما تأثير كبير على نتيجة المواجهة.

وتمكن بنزيمة من إنهاء الدوري الإسباني وهو على قائمة الهدافين برصيد 27 هدفا، كما استطاع قيادة ريال مدريد لتحقيق اللقب في الموسم الماضي.