عقدة بنزيمة.. "الحكومة" يهدر 3 ركلات جزاء أمام أوساسونا في 2022
أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيمة ركلة الجزاء الثالثة له أمام أوساسونا خلال أقل من عام، بعدما أهدر أمس الأحد ركلة جزاء لمصلحة فريقه ريال مدريد حصل عليها في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويعدّ إهدار بنزيمة الذي تطلق عليه جماهير الملكي "الحكومة" لكرة الجزاء هذه المرة ذا أهمية أكبر، لأن إضاعتها منعت ريال مدريد من تحقيق الفوز على أوساسونا بعدما كان الفريقان متعادلين في النتيجة بهدف لمثله، لتنتهي المباراة بالنتيجة ذاتها ويفقد "الملكي" نقطتين جعلتا برشلونة يتصدر ترتيب الليغا بفارق الأهداف.
وقالت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم "أخفق كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في 3 ضربات جزاء ضد أوساسونا في الليغا، كلها في عام 2022، أكثر من أي خصم آخر في البطولة"، لتكون بذلك ربما هي العقدة الوحيدة التي التي واجهت الفرنسي ولم يستطع فكّها خلال العام.
3 – Real Madrid's Karim Benzema has failed three penalty shots against Osasuna in LaLiga, all in 2022 year, more than against any other opponent in the competition. Mistake. pic.twitter.com/lgyFysAIqM
— OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022
وعاد قائد ريال مدريد أمس لتشكيلة الفريق بعد غياب دام نحو شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في أول مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام سيلتك الأسكتلندي.
وأضاع بنزيمة ركلة الجزاء بطريقة غريبة بعد تنفيذها بشكل سيئ، إذ سددها قوية ارتطمت بالعارضة وعلت المرمى، بعكس ركلتي الجزاء اللتين أضاعهما في السابق أمام أوساسونا عندما تصدى لهما الحارس سيرخيو هيريرا.
📺 ملخص تعادل "ريال مدريد" @realmadridarab و "أوساسونا" @Osasuna_Arab
🔥🔥 الملكي يتنازل لبرشلونة @fcbarcelona_ara عن صدارة #LaLigaSantander بفارق الأهداف
👏عبد الصمد الزلزولي لعب فأقنع فأبدع
🫖🥜فرجة ممتعة#RealMadridOsasuna 1-1 pic.twitter.com/uEGh6To9uP
— LaLiga (@LaLigaArab) October 2, 2022
وكان بنزيمة قد أضاع ركلتي جزاء في مباراة واحدة ضد أوساسونا في أبريل/نيسان الماضي عندما تواجه الفريقان في مرحلة الإياب من الموسم المنصرم. ولكن رغم إهدار المهاجم الفرنسي للركلتين، تمكن ريال مدريد حينئذ من الفوز بنتيجة 3-1، ولم يكن لإضاعتهما تأثير كبير على نتيجة المواجهة.
وتمكن بنزيمة من إنهاء الدوري الإسباني وهو على قائمة الهدافين برصيد 27 هدفا، كما استطاع قيادة ريال مدريد لتحقيق اللقب في الموسم الماضي.
فينيسيوس جونيور يسجل هدف من كرة مخادعة#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_اوساسونا pic.twitter.com/uKKFnrpDbf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2022