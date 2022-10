أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيمة ركلة الجزاء الثالثة له أمام أوساسونا خلال أقل من عام، بعدما أهدر أمس الأحد ركلة جزاء لمصلحة فريقه ريال مدريد حصل عليها في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعدّ إهدار بنزيمة الذي تطلق عليه جماهير الملكي "الحكومة" لكرة الجزاء هذه المرة ذا أهمية أكبر، لأن إضاعتها منعت ريال مدريد من تحقيق الفوز على أوساسونا بعدما كان الفريقان متعادلين في النتيجة بهدف لمثله، لتنتهي المباراة بالنتيجة ذاتها ويفقد "الملكي" نقطتين جعلتا برشلونة يتصدر ترتيب الليغا بفارق الأهداف.

وقالت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم "أخفق كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في 3 ضربات جزاء ضد أوساسونا في الليغا، كلها في عام 2022، أكثر من أي خصم آخر في البطولة"، لتكون بذلك ربما هي العقدة الوحيدة التي التي واجهت الفرنسي ولم يستطع فكّها خلال العام.

3 – Real Madrid's Karim Benzema has failed three penalty shots against Osasuna in LaLiga, all in 2022 year, more than against any other opponent in the competition. Mistake. pic.twitter.com/lgyFysAIqM

— OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022