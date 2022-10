ميسي أخطر لاعب في أوروبا

رغم الانطباع السائد بتراجع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عن مستواه مع فريقه السابق برشلونة، فإن صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية تؤكد عكس ذلك عبر إحصائية مثيرة.

وقالت الصحيفة إن النجم الأرجنتيني يعد أخطر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم، حسب شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، إذ يتصدر الإحصائية التي تجمع بين التسديدات على المرمى وصناعة الأهداف برصيد إجمالي 63 فرصة، متقدما بشكل كبير على وصيفه.

ويتشارك كيليان مبابي المركز الثاني في الإحصائية مع لاعب برشلونة السابق جيرارد ديولوفو نجم فريق أودينيزي الإيطالي حاليا (48)، يليهما نيمار (46).

The angle of this Lionel Messi pass 🔥.pic.twitter.com/xNfCPWV492

— Roy Nemer (@RoyNemer) October 1, 2022