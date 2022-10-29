هل الموسم الحالي من الأفضل في مسيرة ميسي؟

بتسجيله هدفا وصناعته آخر يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في فوزه على تروا 4-3 بالدوري يؤكد المؤكد أنه عاد إلى مستواه قبل أيام من انطلاق مونديال قطر.

وتشير الأرقام إلى أن "البولغا" سجل 16 هدفا وصنع 13 هدفا آخر في 19 مباراة لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولكن الرقم اللافت أن ميسي قدم 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم بالدوري في أقل عدد من المباريات بمسيرته الممتدة على أكثر من عقد من الزمن.

فالساحر الأرجنتيني صنع 10 أهداف هذا الموسم في 12 مباراة في الدوري الفرنسي.

أما أفضل مواسم ميسي التي وصل فيها إلى 10 تمريرات، فهي: