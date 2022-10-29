نمو بالإيرادات وزيادة بعقود الرعاية.. فيفا: الكرة النسائية تحقق تقدما شعبيا هائلا

قال تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد تحليل 294 ناديا في 30 بطولة دوري، إن كرة القدم النسائية تحقق تقدما هائلا حول العالم على مستوى الشعبية والرعاية.

وحققت الأندية التي شملها التقرير زيادة في الإيرادات التجارية بنسبة 30% على أساس سنوي، إلى جانب "نمو قوي" في المبيعات، في حين حصلت 3 أرباع الأندية المشمولة في التقرير على عقد رعاية في 2022 مقارنة بنسبة 66% قبل عام.

وقالت ساراي بيرمان المسؤولة الأولى عن كرة القدم النسائية في الفيفا -في بيان- إن "البيانات الواردة في تقرير العام الحالي توضح أن المؤسسات المستعدة للاستثمار في كرة القدم النسائية تحصل على مقابل".

وأضافت المسؤولة قائلة: "نحن نتوقع زيادة في هذا بينما يدرك المزيد من الأندية وبطولات الدوري وهيئات البث والشركاء بصورة فعلية، فرصة النمو الفريدة من نوعها المتاحة في كرة القدم النسائية".

وأكدت بيرمان أيضا أن كرة القدم النسائية حققت تقدما وتطورا ملحوظا منذ إطلاق الفيفا إستراتيجية كرة القدم النسائية قبل 4 أعوام.

ومع اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية 2023، يتوقع الفيفا تحقيق مكاسب جديدة من خلال الزيادة في شعبية الرياضة النسائية.

وتنطلق نهائيات كأس العالم 2023 لكرة القدم النسائية في أستراليا ونيوزيلندا في يوليو/تموز المقبل.