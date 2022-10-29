عاد لدوامة النتائج الهزيلة محليا.. هزيمة جديدة لليفربول في البريميرليغ

اقتنص ليدز يونايتد فوزا مثيرا من مضيفه ليفربول 2-1 في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف، وبرايتون على تشيلسي 4-1، ونيوكاسل على أستون فيلا برباعية نظيفة، وكريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدف نظيف، وتوتنهام على بورنموث 3-2، وتعادل برينتفورد مع وولفرهامبتون 1-1 وفولهام مع إيفرتون سلبيا.

وعلى ملعب أنفيلد، خسر ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ليدز بهدف مبكر بعد مضي 4 دقائق من البداية عن طريق المهاجم الإسباني رودريغو، وبعدها بـ10 دقائق أدرك قائد المنتخب المصري محمد صلاح التعادل لليفربول.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية خطف كريسينسيو سامرفيل هدف الفوز القاتل لليدز يونايتد.

ويدين الضيوف بفوزهم للحارس الفرنسي إيلان ميلييه الذي نجح في التصدي لجميع محاولات ليفربول في الشوط الثاني.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ15، فيما تراجع ليفربول الذي كان خسر أمام نوتنعهام فورست متذيل الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز التاسع وله 16 نقطة.