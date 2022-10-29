شاهد- هدف مذهل لكيفن دي بروين يقود مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب تغلبه على مضيفه ليستر سيتي 1- صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 14 من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وسدد النجم البلجيكي تسديدة مذهلة من مخالفة مباشرة، أسكن بها الكرة في الزاوية العليا لمرمى حارس ليستر، وبصم على واحد من أجمل أهداف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز دي بريون ثالث أهدافه هذا الموسم. ومن أصل أهدافه الـ60 في الدوري الإنجليزي، سجّل نجم منتخب بلجيكا 25 من خارج المنطقة.

وافتقد مانشستر لهالاند (22 عاما) متصدر ترتيب الهدافين مع 17 هدفا بفارق شاسع عن أقرب منافسيه هاري كاين (10)، ولعب بدلا منه الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس القادم الصيف الماضي من ريفربلايت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي سيواجه نوتينغهام فورست غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز 17.