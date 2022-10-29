شاهد- بعد تعرضه لانتقادات واتهامات.. البرازيلي أنتوني لن يتوقف عن الاستعراض

تعهد البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد بالحفاظ على أسلوبه بعد اتهامات واجهها عقب الفوز 3-صفر على شريف تيراسبول بالدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس باللجوء إلى "الاستعراض".

ويشتهر اللاعب البالغ عمره 22 عاما بالدوران حول نفسه مرتين والكرة تبدو ملتصقة بقدمه اليسرى، وهي الخدعة التي قام بها في مباراة الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وقال إيريك تن هاغ مدرب يونايتد إنه "سيصحح" تصرفات اللاعب إذا لم تكن هذه المهارات مفيدة للفريق، ولكن أنتوني قال عبر إنستغرام -أمس الجمعة- إنه سيواصل حركاته الاستعراضية.

Imagine 89th minute counter and Anthony stops to spin in the World Cup pic.twitter.com/Nlu15oMIpm — Tony Grey 🀄️ (@uncle_greyy) October 27, 2022

وقال "نشتهر بفننا، ولن أكف عن القيام بما أوصلني إلى ما أنا عليه الآن".

وبعد أن قام بالحركة الاستعراضية مباشرة، لعب أنتوني الكرة خارج الملعب. وألمح تن هاغ إلى أن لاعبه بحاجة إلى التركيز على الأساسيات بصورة أكبر.

وقال المدرب الهولندي الذي عمل مع أنتوني في أياكس أمستردام "لا مشكلة في الحيل ما دامت تفيد الفريق".

وتابع "أطالبه بالمزيد…المزيد من الانطلاقات من الخلف، المزيد من اللعب من داخل الصندوق واللعب بصورة أكبر خلف المهاجمين".

وأضاف "عندما تكون هناك حيلة كهذه، فإنها أمر لطيف ما دامت في مصلحة الفريق".

وختم "إذا لم تفقد الكرة بعدها، فلا بأس بها… لكن إذا كانت لمجرد الاستعراض، حينئذ سأصحح طريقة لعبه".