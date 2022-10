شاهد- بعد تعرضه لانتقادات واتهامات.. البرازيلي أنتوني لن يتوقف عن الاستعراض

تعهد البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد بالحفاظ على أسلوبه بعد اتهامات واجهها عقب الفوز 3-صفر على شريف تيراسبول بالدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس باللجوء إلى "الاستعراض".

ويشتهر اللاعب البالغ عمره 22 عاما بالدوران حول نفسه مرتين والكرة تبدو ملتصقة بقدمه اليسرى، وهي الخدعة التي قام بها في مباراة الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وقال إيريك تن هاغ مدرب يونايتد إنه "سيصحح" تصرفات اللاعب إذا لم تكن هذه المهارات مفيدة للفريق، ولكن أنتوني قال عبر إنستغرام -أمس الجمعة- إنه سيواصل حركاته الاستعراضية.

Imagine 89th minute counter and Anthony stops to spin in the World Cup pic.twitter.com/Nlu15oMIpm

