شاهد- الثلاثي الرهيب يصنع الفارق.. فوز صعب لسان جيرمان على تروا

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه تروا 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف سان جيرمان: كارلوس سولر (24) وليونيل ميسي (55) ونيمار (62) وكيليان مبابي (77 من ركلة جزاء).

بينما سجل أهداف تروا: تانجوي زوكورو (3 و52) وأنتي بالافيرسا (88).

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الـ11.