شاهد- الثلاثي الرهيب يصنع الفارق.. فوز صعب لسان جيرمان على تروا
29/10/2022-|آخر تحديث: 29/10/202209:38 PM (مكة المكرمة)
فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه تروا 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل أهداف سان جيرمان: كارلوس سولر (24) وليونيل ميسي (55) ونيمار (62) وكيليان مبابي (77 من ركلة جزاء).
بينما سجل أهداف تروا: تانجوي زوكورو (3 و52) وأنتي بالافيرسا (88).
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز الـ11.
هدف خارق من ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان لكن هذه المرة التمريرة جاءت من راموس! 🤩🚀#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان #ميسي pic.twitter.com/PY3F7nXoR3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2022
المصدر : وكالات