تن هاغ يؤكد قدرته على تسجيل أكثر من 20 هدفا.. هل مانشستر يونايتد أفضل من دون رونالدو؟

يعتقد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو لا يزال قادراً على تسجيل أكثر من 20 هدفاً في الموسم، رغم تقييد وقت لعب النجم البرتغالي هذا الموسم.

وغاب رونالدو عن تشكيلة فريق "الشياطين الحمر" خلال التعادل أمام تشلسي 1-1 ضمن منافسات المرحلة الـ 13 بسبب معاقبته عقب رفضه المشاركة كبديل في الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، كما غادر الملعب قبل وقت قصير من نهاية المباراة.

وأثنى المراقبون على أداء يونايتد أمام تشلسي كأفضل صورة للفريق منذ وصول تن هاغ إلى ملعب "أولد ترافورد"، ودليل إضافي على أن يونايتد كفريق أفضل من دون وجود الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

لكن رونالدو (37 عاما) عاد إلى التشكيلة الأساسية في الفوز على شريف تيراسبول المولدافي بثلاثية نظيفة أمس الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، ليختتم أهداف فريقه رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولم يستبعد المدرب الهولندي أن ينجح البرتغالي في تسجيل أكثر من 24 هدفاً، وهو رصيده الإجمالي في الموسم الماضي.

وقال تن هاغ "الأمر متروك له"، مضيفاً "لكنني أعتقد أنه عندما تجمع كل الفرص التي يصنعها ويخلقها الفريق له في الأسابيع الماضية، ترى أنه لا يزال قادراً على التمركز الصحيح وأنا أعلم أنه لا يزال قادراً على إنهاء هذه الفرص (في الشباك)، لذلك هذا ممكن".

ولعب رونالدو أساسياً في الدوري خلال مباراتين فقط باشراف تن هاغ، في حين تختلف الحال في "يوروبا ليغ" حيث يشارك أساسياً في معظم المباريات.

غير أن مدرب أياكس أمستردام السابق رفض الإيحاء بأنه يستخدم "يوروبا ليغ" التي تعتبر المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال كوسيلة لمنح رونالدو الوقت الذي يتوق إليه على أرض الملعب.

وأضاف "ليس لديّ فريق مخصص لأوروبا أو آخر للدوري الممتاز" و"أتطلع إلى المنافس وما نحتاجه ضده. الآن يجب أن أركز على مباراة وست هام ويونايتد الأحد".

وبعد بداية كارثية شهدت خسارته في مباراتيه الأوليين في البريميرليغ، تحسن أداء يونايتد في الأسابيع الأخيرة لكنه فشل في ترجمة هيمنته في الملعب إلى أهداف، ليحقق انتصارين فقط في آخر 5 مباريات بالدوري مقابل هزيمة وتعادلين.

وعن هذا يشرح تن هاغ "يستغرق تطوير الفريق وقتاً" و"لا يمكنك الانتقال من صفر إلى 100. عليك أن تبني من الطابق السفلي وتحتاج إلى الأساس قبل أن تذهب إلى الأعلى".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، متأخراً بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.