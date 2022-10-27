لحظات مجنونة وفرحة في الطائرة.. شاهد- نهاية مثيرة لمشوار أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

ودع أتلتيكو مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا بطريقة مثيرة، وحفلت اللحظات الأخيرة من مباراته أمام باير ليفركوزن الألماني بلحظات تقلبت فيها الجماهير بين الفرحة والخيبة.

واستقبل أتلتيكو ومدريد ضيفه الألماني أمس الأربعاء، وكان بحاجة إلى الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل عن المجموعة الثانية، وتقدم ليفركوزن بهدف مبكر حمل توقيع موسى ديابي في الدقيقة التاسعة، لكن يانيك كاراسكو أدرك التعادل لأتلتيكو في الدقيقة الـ29.

وعاد ليفركوزن للتقدم من جديد بهدف جاء من خلال كالوم هودسون أودوي، غير أن رودريغو دي بول منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة الـ50.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة بعدما حصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والتي كانت كفيلة باستمراره في المنافسة على الصعود في حال تسجيلها.

وتقدم يانيك كاراسكو لتنفيذ ركلة الجزاء لكنه أهدرها بعدما تصدى حارس ليفركوزن في المرة الأولى، قبل أن ترتد الكرة من العارضة بعد متابعة من مهاجم أتلتيكو، ليقف كاراسكو أمام دخول الكرة إلى المرمى بعد متابعة ثانية للكرة المرتدة.

وأطلق تضييع ركلة الجزاء فرحة لاعبي نادي بورتو الذين كانوا على متن الطائرة في طريق عودتهم إلى البرتغال بعد فوزهم على كلوب بروج البلجيكي 4-صفر.

وحصل بورتو على بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة الثانية برفقة بروج الذي ضمن التأهل منذ الجولة الماضية.

وبقي بروج متربعا على الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه بورتو حامل لقب المسابقة عامي 1987 و2004، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ5 نقاط، بفارق نقطة أمام ليفركوزن متذيل الترتيب.

وأصبح الصراع بين أتلتيكو وليفركوزن مقتصرا على الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة من أجل الانتقال إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.