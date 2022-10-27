طعن لاعب بالدوري الإيطالي في هجوم بسكين على متجر قرب ميلانو

قتل شخص وأصيب 4 آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين الخميس في مركز تجاري قرب ميلانو، وفق ما نقلت وسائل الاعلام، مشيرة إلى أن الهجوم ارتكبه شخص غير متزن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) أن رجلا إيطالياً (46 عاما) يعاني مشاكل نفسية تم اعتقاله بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا في أساغو على أطراف ميلانو.

وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن يهاجم أشخاصا كانوا في جواره.

وبين المصابين لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب الدفاع في نادي مونزا المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال مصدر قريب من النادي إنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادرا على الكلام.

وكتب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة "عزيزي بابلو، نحن جميعا إلى جانبك وإلى جانب عائلتك، نحبك، استمر في القتال كما فعلت دائما، أنت مقاتل وستتماثل سريعا للشفاء".

Melhoras, craque! Ex-Flamengo e Arsenal, o zagueiro Pablo Mari está consciente e fora de perigo, segundo a Sky Sports, após ser esfaqueado em um shopping na Itália. Todas as informações sobre o incidente: https://t.co/Zj7nudux2n #FutebolNaESPN pic.twitter.com/Sbrz50yfik — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 27, 2022

ويلعب قلب الدفاع الإسباني ماري البالغ من العمر 29 عاما في مونزا على سبيل الإعارة قادما من أرسنال.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال "علمت للتو بما حدث. أعرف أن (المدرب) إيدو كان على اتصال بأقاربه. إنه في المستشفى ولكن يبدو أنه بخير".

وكان أرتيتا يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه خارج أرضه أمام أيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.