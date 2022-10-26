كم عدد الأهداف المتبقية لميسي لينتزع لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا من رونالدو؟

مع كل هدف يسجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا، يقترب أكثر من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي الغائب عن البطولة.

واستمرارا للموسم الرائع الذي يعيشه النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان، أضاف هدفين أمس الثلاثاء بمرمى مكابي حيفا بدوري الأبطال ليرفع رصيده في البطولة هذا الموسم إلى 4 أهداف، ورصيده الإجمالي بدوري الأبطال إلى 129 هدفا في المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة.

وأصبح ميسي على بُعد 12 هدفًا لينتزع لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا من رونالدو (140 هدفًا).

كما أن ميسي يحمل العديد من الأرقام القياسية الأخرى منها أنه أفضل هداف لنادٍ واحد (برشلونة) حيث سجل 120 هدفًا مقابل 105 أهداف سجلها كريستيانو مع ريال مدريد.

وآخر أرقام ميسي القياسية بالمسابقة الأوروبية هذا الموسم أنه أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 18 موسمًا على التوالي، وهو ما حرم منه رونالدو الغائب عن البطولة.