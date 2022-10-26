قطر تلغي شرط إجراء فحص كوفيد-19 قبل وبعد السفر إليها استعدادا لكأس العالم

أعلنت قطر اليوم الأربعاء أنها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19، بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أي قبل 20 يوما من موعد انطلاق كأس العالم على ملاعبها.

وقالت وزارة الصحة القطرية -في بيان- إنه بدءا من الثلاثاء المقبل سيتم "إلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر".

ومونديال 2022 الذي تستضيفه قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين سيكون أول حدث رياضي عالمي ضخم تتابعه حضوريا جماهير غفيرة منذ تفشّت جائحة كوفيد-19 في 2020.

وفي بيانها، أوضحت وزارة الصحة أنها ستلغي كذلك بدءا من الثلاثاء المقبل شرط "إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للمواطنين والمقيمين بعد الوصول لدولة قطر".

وحاليا يتعيّن على المواطنين والمقيمين على حد سواء الخضوع لأحد هذين الفحصين خلال 24 ساعة التي تلي وصولهم إلى قطر.

وبدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لن يتمكّن أي سائح أجنبي من دخول قطر إذا لم تكن بحوزته بطاقة "هيّا".

أما تطبيق "احتراز" لتقفّي آثار المخالطين للمصابين بكوفيد-19 الذي يتعيّن حاليا على جميع سكّان قطر تنزيله على هواتفهم للتمكن من دخول أي مكان عام مغلق مثل قطارات المترو أو المراكز التجارية، فلن يعود إلزاميا بدءا من الثلاثاء المقبل سوى في المراكز الصحية حصرا.

وقالت الوزارة إن هذه التحديثات تقرّرت خصوصا "في ظلّ استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر".