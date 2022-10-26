شاهد- "رابطة الجمهور العربي" في مونديال قطر.. مبادرة غير مسبوقة بتاريخ كأس العالم

يشهد كأس العالم في قطر مبادرة "رابطة الجمهور العربي" وهي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

وتهدف الرابطة إلى بناء قوة تشجيعية تدعم وتؤازر المنتخبات العربية المشاركة في المونديال بروح واحدة وهتافات موحّدة، لتعزيز الهوية العربية والاستمتاع بالمونديال من المدرجات.

ويقول فيصل التميمي صاحب المبادرة إن "فكرة إنشاء هذه الرابطة انطلقت منذ فوز قطر باستضافة المونديال، كنا نأمل أن تتأهل 6 أو 7 منتخبات عربية على الأقل لمونديال قطر لتكون بطولة العرب لكن ذلك لم يحصل".

وتابع "فقررنا أن نعوضها ونحقق هذه الجملة التاريخية التي قالها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إن هذه البطولة هي بطولة العرب من خلال رابطة تضم مختلف الجماهير العربية، ونثبت للعالم أن الوطن العربي شعبيا وجماهيريا متكاتف ومتجانس وموحد ويقف تحت راية واحدة في تشجيع كل المنتخبات العربية الأربعة في المونديال".

أما المميزات التي سيحصل عليها المشاركون في رابطة الجمهور العربي، يوضح التميمي، فهي أن المشجع "سيتسنى له حضور المباريات العربية وهناك إمكانية حضوره لبعض المباريات الأخرى إذا التزم بالتدريبات بطبيعة الحال وأثبت جدارته في البروفة وسيحضر المباريات مكفولا من كل شيء من أكل ونقل وتذاكر".