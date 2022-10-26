ريال يخسر للمرة الأولى هذا الموسم وأنشيلوتي حزين ويبرر

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه يتعين على فريقه التحسن دفاعيا في الكرات الثابتة بعدما تلقى هدفين من ركلتين ركنيتين في مباراة خسرها 3-2 أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

وقطع الفريق الألماني خطوة أخرى نحو التأهل إلى ثمن النهائي بفوزه على ريال مدريد حامل اللقب بأهداف يوسكو جفارديول وكريستوفر نكونكو وتيمو فيرنر.

وبعد ضمان ريال مدريد التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في الجولة الماضية أراح أنشيلوتي العديد من لاعبيه، ليفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة.

وتقدم لايبزيغ 2-صفر في أول 18 دقيقة في ألمانيا بعدما أخفق ريال مدريد في التعامل مع ركنيتين، ليتجرع الفريق الإسباني أول هزيمة له هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "لم ننتبه للكرة، واستقبلنا هدفين، وهو أمر غريب بعض الشيء على الفريق".

وتابع "لم أشهد تراجعا في المستوى أو نقصا في الشراسة من الفريق، قلت ذلك من قبل، عاجلا أم آجلا ستأتي الهزيمة، لكنها خسارة مؤلمة، كل الهزائم مؤلمة لكن بعضها أقل من غيرها، لأنه لا تزال أمامنا فرصة لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول".

ويتصدر ريال مدريد -الذي تأهل بالفعل لدور الـ16- المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط متقدما بنقطة واحدة على لايبزيغ، فيما يملك شاختار دونيتسك 6 نقاط، ويتذيل سيلتيك الترتيب بنقطتين.

وقال أنشيلوتي إن الخسارة أمام لايبزيغ ستسمح لريال مدريد بتحديد نقاط ضعفه.

وأضاف "مع الهزيمة تتعلم أكثر من 10 انتصارات متتالية، لأننا سنركز أكثر على الأمور التي لم تسر على ما يرام، خاصة الجوانب الدفاعية في الكرات الثابتة بعدما استقبلنا هدفين".

ويستضيف ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني جيرونا يوم الأحد المقبل.