بايرن يؤكد عقدته لبرشلونة وليفربول يصعد لثمن نهائي دوري الأبطال.. لماذا ألغى الحكم ضربة جزاء ليفاندوفسكي وهدف غنابري؟

أكد بايرن ميونخ تفوقه على برشلونة وهزمه للمرة السادسة توالياً عندما تغلب عليه 3-صفر في عقر داره، بعد تأكد خروج برشلونة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبنفس النتيجة عاد ليفربول الإنجليزي بفوز كبير من ملعب أياكس الهولندي، كما حسم بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي وخرج أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخرج برشلونة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا خالي الوفاض قبل مواجهة بايرن، بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي الكبير على ضيفه فيكتوريا بيلزن التشيكي 4-صفر، وتأهله للدور ثمن النهائي.

حيث حسم الفوز لإنتر البطاقة الثانية في المجموعة الثالثة بعد بايرن ميونخ، وإقصاء برشلونة الذي سيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بضمان المركز الثالث، كونه يملك 4 نقاط مقابل لا شيء للفريق التشيكي الأخير.

بايرن يؤكد عقدته لبرشلونة

وجدد بايرن ميونخ تفوقه على برشلونة وهزمه للمرة السادسة تواليا عندما تغلب عليه 3-صفر، صنعها سيرج غنابري وسجلها الدوليون السنغالي ساديو مانيه (10) والكاميروني أريك مكسيم تشوبو موتينغ (31) والفرنسي بنجامان بافار (90+5).

وهو الفوز الخامس توالياً لبايرن ميونخ محققاً إنجاز نابولي الإيطالي في المجموعة الأولى، فرفع رصيده إلى 15 نقطة ضامنا صدارة المجموعة.

وخاض النادي البافاري المباراة في غياب قائده وعملاقه الدولي مانويل نوير، ومهاجمه لورا سانيه، ومدافعه الفرنسي لوكاس هرنانيز بسبب الإصابة، فيما جلس المخضرم توماس مولر على دكة البدلاء.

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عبر مانيه إثر تلقيه كرة خلف الدفاع من غنابري، فكسر مصيدة التسلل وانطلق بسرعة متفوقا على المدافع هيكتور بيليرين، وانفرد بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن قبل أن يلعبها ساقطة داخل المرمى (10).

وعزز موتينغ تقدم النادي البافاري عندما تلقى كرة داخل المنطقة من غنابري، فسددها زاحفة بيمناه على يمين تير شتيغن (31).

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني عبر غنابري، بيد أنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى "فار" (55).

ووجه البديل بافار الضربة القاضية للفريق الكاتالوني، عندما تابع من مسافة قريبة كرة "على الطاير" لغنابري (90+5).

إثارة تحكيمية

وشهدت مباراة برشلونة وبايرن إثارة تحكيمية كبيرة، إذ تراجع الحكم عن احتساب ضربة جزاء لليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي كان متأخرا صفر-2 في نهاية الشوط الأول، كما ألغى هدفا لبايرن بداعي تسلل سيرج غنابري.

واحتسب الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ركلة جزاء لبرشلونة إثر عرقلة ليفاندوفسكي داخل المنطقة من المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت، لكنه تراجع عن قراره بعد حوار عبر أجهزة التواصل اللاسلكي مع حكم تقنية الفيديو المساعد (فار)، ثم مراجعة الحالة بالشاشة الموجودة إلى جوار الملعب (44).

والحقيقة أن قرار إلغاء ضربة الجزاء كان صحيحا، لأن دي ليخت نجح في لعب الكرة (المعيار الأول في مخالفة العرقلة) قبل حدوث التلامس مع ليفاندوفسكي الذي بدلا من محاولة لعب الكرة وضع ساقه اليسرى أمام المدافع ليحدث التلامس بشكل يوحي للحكم بأنه عرقلة، كما صرخ عند التلامس ليوحي للحكم بوجود عرقلة قوية مع أنه اتخذ قرار السقوط حتى قبل التلامس مع المدافع.

وبالفعل نجح ليفاندوفسكي لأول وهلة في خداع الحكم، لكن اللقطات واضحة بشكل لا لبس فيه أن المدافع لعب الكرة، وأنه حاول الحصول على ضربة جزاء بتصنع عرقلة غير صحيحة بوضع ساقه أمام المدافع المندفع وراء الكرة.

أما هدف غنابري الملغى في الشوط الثاني، فأظهرت الإعادات التي أوقفت فيها الصورة تقدم غنابري عن المدافع بجزء من رأسه وكتفه لحظة تمرير الكرة إليه، وهو تسلل واضح.

وهناك تعليمات للحكام المساعدين بعدم رفع الراية للإعلان عن تسلل فيه أدنى شك، حتى يحصل الفريق على الفرصة كاملة، ثم يراجع الفار الحالة لإعطاء الحكم القرار الصحيح الحاسم بناء على مراجعة الحالة بدقة.

ليفربول يتأهل لثمن النهائي

وبلغ ليفربول الإنجليزي -وصيف بطل النسخة الأخيرة- الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر الأربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المصري محمد صلاح (42)، والأورغوياني داروين نونييس (49)، وهارفي إيليوت (52) الأهداف.

وكان ليفربول بحاجة إلى التعادل فقط لحجز بطاقته إلى ثمن النهائي، لكنه حقق الفوز الرابع تواليا معززا وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد على الصدارة، مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الأسكتلندي 3-صفر.

بورتو لثمن النهائي وخروج أتلتيكو

حسم بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على كلوب بروج البلجيكي 4-صفر، واستفادته من تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية.

وضمن بورتو وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي كان بحاجة إلى الفوز للابقاء على حظوظه، ولكنه سقط في فخ التعادل 2-2 مع إهدار مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، صدها الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، تابعها البديل ساوول نيغيس واصطدمت بالعارضة (90+10).