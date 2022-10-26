إنتر ميلان يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء برشلونة

بلغ إنتر ميلان الإيطالي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فيكتوريا بيلزن التشيكي 4-صفر الأربعاء في ميلانو بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وبهذه النتيجة خرج برشلونة الإسباني من دور المجموعات خالي الوفاض.

وسجل الأرميني هنريخ مخيتاريان (35) والبوسني إدين دجيكو (42 و66)، والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو (87) الأهداف.

وحقق إنتر الأهم لأنه كان بحاجة إلى الفوز لحسم البطاقة الثانية في المجموعة بعد بايرن ميونخ الألماني وإقصاء برشلونة الذي سيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بضمان المركز الثالث كونه يملك 4 نقاط مقابل لا شيء للفريق التشيكي الأخير.

هدف لإنتر في شباك فيكتوريا بلزن يعقد احتمالية تأهل برشلونة 🔵🔴 لدور الـ16 #دوري_أبطال_أوروبا #انتر_فيكتوريا pic.twitter.com/RK4KzvOe0R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2022

وهو الفوز الثالث لإنتر ميلان فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفًا على برشلونة في قمة باتت هامشية.

ويحل إنتر ميلان ضيفًا على بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل في قمة حسم الصدارة في حال تعثر الفريق البافاري أمام برشلونة لاحقًا.

وبات إنتر عاشر الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي بعد نابولي الإيطالي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونخ (الثالثة) وتشلسي الإنجليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني (السادسة) ومانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

وكانت أخطر فرصة انفراد فيديريكو ديماركو داخل المنطقة فسدد كرة قوية ارتدت من الحارس يندريخ ستانيك قبل أن يشتتها الدفاع وتهيأت مرة أخرى أمام ديماركو سددها من مسافة قريبة في الشباك الخارجية (25).

ونجح إنتر في ترجمة أفضليته إلى هدف سجله مخيتاريان بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لأليساندرو باستوني تابعها على يسار الحارس (35).

وأضاف دجيكو الهدف الثاني عندما تلقى عرضية أمام المرمى الخالي من ديماركو فتابعها بسهولة داخل الشباك (42).

وحرم القائم الأيسر مخيتاريان من هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برده تسديدته القوية الرائعة من خارج المنطقة (55).

وأبعد الحارس ستانيك تسديدة "على الطاير" للمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من داخل المنطقة إلى ركنية إثر تمريرة من ديماركو (57).

وأضاف دجيكو هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مارتينيس (66).

وأنقذ الحارس ستانيك مرماه من هدف رابع بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية زاحفة للمدافع الدولي الهولندي دانزل دامفريس من خارج المنطقة إلى ركنية لم تثمر (82).

وكلل لوكاكو عودته إلى المنافسة بعد تعافيه من إصابة أبعدته لمدة شهرين، بتسجيله الهدف الرابع عقب 4 دقائق من دخوله مكان الأرجنتيني مارتينيس، بعد لعبة مشتركة مع مواطن الأخير خواكين كوريا أنهاها بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة داخل المرمى (87).

وردّ لوكاكو التحية إلى كوريا عندما مرر له كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة لكن الأخير سددها في جسم الحارس (89).