"أوروبا ترتجف".. ميسي عاد إلى مستواه

تقول صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) إن على بقية أوروبا القلق من حقيقة عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى مستوياته في برشلونة، وذلك بعد أن قاد أمس الفريق الباريسي لاكتساح مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بنتيجة 7-2، ضمن من خلالها مركزه في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وفي سيمفونية ميسي ونيمار وكيليان مبابي، برز ميسي مرة أخرى بهدفين وتمريرتين تؤكدان المؤكد: ميسي عاد إلى مستواه وأوروبا ترتجف وباريس سان جيرمان سيخيفهم مرة أخرى.

ففي دوري الأبطال، سجل ميسي 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. الموسم الماضي -الذي خرج فيه سان جيرمان على يد ريال مدريد في ثمن النهائي- لعب الساحر الأرجنتيني 7 مباريات وسجل 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

أما في الدوري الفرنسي، فسجل ميسي -حتى الآن- 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، مقارنة بـ6 أهداف و15 تمريرة حاسمة في 25 مباراة في موسم لم يكن سيئا، ولكن ليس بالنسبة لـ "ميسي العظيم".

وكانت أولى تداعيات هذا الموسم "السيئ" لميسي استبعاده من قائمة أفضل 30 لاعبا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي فاز بها النجم الفرنسي كريم بنزيمة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتكشف الدائرة المقربة من "البولغا" أن ميسي عاد وبقوة مدفوعا بعدة عوامل:

تكيف أفضل مع الفريق

عائلته وأطفاله أكثر اندماجا في العاصمة الفرنسية

مستواه البدني في 21-22، إذ كان يعاني من عدة مشاكل جسدية.

غاب عن بداية الموسم مع باريس سان جيرمان بسبب الراحة عقب قيادته منتخب بلاده للفوز بكوبا أميركا 2021 في البرازيل.

شاهد ليو أول مباراتين من المدرجات ولم يظهر لأول مرة حتى 29 أغسطس/آب 2021 مع سان جيرمان.

أجبرته كدمة في الركبة على الغياب عن مباراتين أخريين في سبتمبر/أيلول 2021

غاب في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن 3 مباريات أخرى بسبب مشاكل في ركبته اليسرى.

ناهيك عن عدة مشاكل واجهته بعد رحيله المفاجئ عن البرسا ولكنه الآن "في أفضل حالاته وستكون الأرجنتين في أفضل حالاتها في مونديال قطر".