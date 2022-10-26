فقط أليغري يرى إيجابيات في وداع يوفنتوس دوري الأبطال

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه "آسف وغاضب" بعد خسارته 4-3 أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء وفقدان فرصة بلوغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ 2013-2014.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في المجموعة الثامنة، ويسعى للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأبلغ أليغري الصحفيين "الأمر يتخطى اللعب بنهج خاطئ، كنا سيئين في الدفاع في الشوط الأول، نشعر بخيبة أمل وغضب لأننا خرجنا من دوري الأبطال".

وتابع "الآن علينا التركيز على الدوري (الإيطالي) ومواصلة التركيز أيضا ضد باريس سان جيرمان (الأربعاء المقبل)، لأن لدينا فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي".

وأضاف "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الليلة، لكن ليس من المفيد الحديث عن ذلك الآن، لا أعتبر هذا فشلا، ففي كرة القدم يجب عليك تقبل الهزائم أيضا، نحن آسفون وغاضبون، الفريق أنهى المباراة بشكل جيد، لذا فالأمر ليس مشكلة بدنية، يجب أن نواصل العمل".

ويقدم يوفنتوس موسما سيئا حتى الآن، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري متأخرا بـ10 نقاط عن نابولي المتصدر.

لكن أليغري يأمل أن ينقل اللاعبون الروح القتالية التي أظهروها في لشبونة إلى المسابقة المحلية.

وأوضح "الآن دعونا نفكر في الدوري الإيطالي، فلنبدأ من آخر 20 دقيقة (من هذه المباراة) ونحاول الفوز على ملعب ليتشي (يوم السبت)، يجب أن نبذل قصارى جهدنا ونواصل العمل للبقاء في (سباق) المنافسة على اللقب، لدينا 4 مباريات في الدوري قبل التوقف (بسبب كأس العالم)، يجب أن نستعيد طاقتنا، ومع اللاعبين المتاحين لدينا يجب أن نقدم أداء جيدا".

وأشرك أليغري 3 لاعبين من الشباب في الشوط الثاني أمام بنفيكا ولفت الثلاثي الأنظار، وهو ما جعله يقول إن الأمر مبشر للمستقبل.

وأضاف "أنا سعيد بهذا الثلاثي، لديه كفاءة كبيرة، فابيو ميريتي شارك في العديد من المباريات، كما تأقلم ماتياس سولي وصمويل إلينغ بشكل جيد".

وتابع "كان بإمكاننا الاستفادة بشكل أفضل من بعض الفرص في النهاية، لكن الثلاثي أعطى الفريق الطاقة الذهنية التي يحتاجها".