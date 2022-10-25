شاهد.. مواجهات نارية ومنتظرة في "خليجي 25" بالبصرة

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25 التي أجريت اليوم الثلاثاء عن مواجهات مرتقبة، أبرزها بين العراق المضيف والسعودية في المجموعة الأولى، وبين البحرين حاملة اللقب وقطر في المجموعة الثانية.

وتوزعت المنتخبات في المجموعتين كالآتي:

المجموعة الأولى: العراق واليمن والسعودية وعمان

المجموعة الثانية: البحرين والكويت وقطر والإمارات

عاجل |

قرعة #خليجي25 :

المجموعة الأولى : العراق .. اليمن .. عُمان .. السعودية

المجموعة الثانية : البحرين .. الكويت .. الإمارات .. قطر pic.twitter.com/cjuGngsfCa — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 25, 2022

وستقام البطولة بين 6 و19 يناير/كانون الثاني المقبل في البصرة.

ويأمل العراق في تقاطر الجماهير الخليجية والعربية لإنجاح البطولة التي تتمتع باهتمام كبير من الشعب العراقي.

واستضاف العراق "خليجي 5" أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب "الشعب الدولي وتوّج بلقب.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوّجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.