"سلك نحاسي ومذياع".. الجزيرة نت تكشف كيف سيتابع الأسرى الفلسطينيون كأس العالم من داخل سجون الاحتلال

تتوجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم إلى قطر حيث تقام بطولة كأس العالم 2022، وسط تحضيرات على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول، غير أن ثمة تحضيرات خاصة واستثنائية يعيشها 4800 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال لمتابعة الحدث الكروي العالمي.

في زنزانة صغيرة لا تزيد مساحتها على (4 أمتار مربعة) وتضم نحو 10 أسرى، لا يملكون سوى شاشة صغيرة يرون فيها ما يسمح به السجان الإسرائيلي ومذياع، يمثلان شريان التواصل الرئيسي بينهم وبين العالم الخارجي.

وأجرت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة مقابلات خاصة (مكتوبة) مع مجموعة من الأسرى داخل سجون الاحتلال، والذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم لإجراءات انتقامية من الاحتلال، وتحدثوا عن تحضيراتهم الخاصة لمتابعة مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

ويروي ممثل مجموعة الأسرى الفلسطينيين (وهو أسير محرر) ما كتبوه من داخل سجون الاحتلال وعايشه بنفسه عندما كان أسيرا عن استعداداتهم وما سيفعلونه لمتابعة مباريات مونديال قطر.

ويقول إن الأسرى يتحايلون على السجان لمشاهدة المباريات التي قد لا يستكملوها إذا تم اكتشاف السلك النحاسي الذي يخرجونه من فتحة التهوية في الزنزانة ليساعدهم على التقاط أي قناة تليفزيونية تبث المباريات، وأن بعض السجون لا توجد فيها هذه الإمكانية مما يضطرهم إلى الاكتفاء بسماع المباريات عبر المذياع.

ويشير إلى أن الأسرى يشجعون الفرق العربية أولا ولكنهم يفضلون المنتخبات التي تساند حكوماتها القضية الفلسطينية بشكل أكبر، وهو نفس معيار التشجيع بالنسبة للمنتخبات العالمية والأوروبية أيضا.

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وهو أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.