كيف يمكن أن يخرج برشلونة من دوري الأبطال قبل أن يواجه بايرن؟ وما حسابات تأهل إنتر وليفربول وأتلتيكو وتوتنهام؟

سيكون برشلونة الإسباني أمام مهمة شبه مستحيلة تتمثل في الإبقاء على آماله في بالتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني غدا الأربعاء، في حين يجد ليفربول الإنجليزي نفسه أمام فرصة حسم التأهل عندما يحلّ ضيفا على أياكس الهولندي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفي حال نجح إنتر الإيطالي في التغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي صاحب القاع من دون نقاط في مباراة تقام في وقت مبكر، سيجد برشلونة نفسه خارج المسابقة القارية الأم للموسم الثاني على التوالي، حتى قبل أن يلعب أمام العملاق البافاري.

وتلوح أمام "نيراتسوري" فرصة التأهل أيضا في حال تعادله وعدم تحقيق برشلونة نتيجة أفضل، إذ تميل الكفة للنادي الإيطالي من أفضلية المواجهتين عقب عودته بتعادل ثمين من ملعب "الكامب نو" 3-3 في المرحلة الماضية، بعد الفوز في عقر داره 1-صفر (المرحلة الثالثة).

فرصة ثأر لبرشلونة من بايرن

وستكون المباراة فرصة للثأر لبرشلونة الساعي لاستعادة سمعته بمواجهة منافس تعرض أمامه لـ5 هزائم متتالية، علما بأن بايرن ضمن تأهله عن "مجموعة الموت" (الثالثة) بتصدره الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 انتصارات).

وقال المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي من المتوقع أن يغيب عن صفوف بايرن للإصابة عن المباراة المرتقبة "سنبذل قصارى جهدنا، لا يهم إذا تأهلنا أم لا. هذه هي العقلية الألمانية".

وأضاف "يملك إنتر كل شيء للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما سيكون الخروج قاسيا على برشلونة بعد الجهود التي قام بها في الصيف" في سوق الانتقالات.

من ناحيته، يأمل بلزن تعويض خيبة خروجه من المسابقة القارية الأم بالتأهل إلى الدوري الأوروبي في حال عدم خسارته وعدم فوز برشلونة، أما إذا تعادل التشيك وخسر النادي الكتالوني فسيدخل طرفا في الصراع على المركز الثالث.

عودة نونيز لليفربول

وفي المجموعة الأولى، ضمن نابولي الإيطالي الذي يستضيف غلاسكو رينجرز الأسكتلندي تأهله إلى ثمن النهائي.

ويتصدر النادي الجنوبي بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات، في حين يتذيل رينجرز قاع الترتيب من دون نقاط.

وفي حال فاز نابولي على رينجرز، سيحتاج ليفربول الثاني مع 9 نقاط إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته في أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث (3 نقاط) للحاق بركب المتأهلين.

في حين أن فوز "الريدز" سيُبقي آماله في انتزاع الصدارة من نابولي، قبل المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب "أنفيلد" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويأمل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عودة مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز بعدما غاب لإصابة في أوتار ركبته عن الخسارة أمام نوتنغهام فورست صفر-1 في الدوري السبت.

وقال كلوب "يجب أن يعود داروين، هذه المباراة (نوتنغهام) كانت مبكرة للغاية" بالنسبة له، مضيفا "أعتقد أن يوما آخر من التعافي كان سيساعده، على الأقل هذه معرفتي في الوقت الحالي".

من كل الزوايا الممكنة.. شاهد هدف نونيز الرائع أمس! ⚽🙌 مقدم لكم برعاية @Sonos 🎥pic.twitter.com/09vjwNVFmW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 20, 2022

وسيقضي أياكس على آماله بالتأهل بعدم الفوز على ليفربول، وفي حال ساد التعادل بينهما وخسر رينجرز، سيكون المركز الثالث المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال الدوري الأوروبي بمتناول النادي البرتغالي.

أما رينجرز الخارج من المسابقة، فبإمكانه أن يحفظ ماء الوجه بالتأهل إلى الدوري الأوروبي، ولكن في حال خسارته مقابل فوز أياكس أو تعادله على الأقل، أو في حال تعادل النادي الأسكتلندي وفوز أياكس، فسيخرج خالي الوفاض.

مصير أتلتيكو بيده

في المجموعة الثانية، حقق كلوب بروج البلجيكي تأهلا تاريخيا إلى ثمن النهائي بتصدره الترتيب مع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

ويستقبل المتصدر وصيفه بورتو البرتغالي (6 نقاط)، إذ إن فوز الأخير وعدم حصد أتلتيكو مدريد الثالث (4) النقاط الثلاث أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني الرابع مع 3 نقاط يمكن أن يؤهل "التنانين" إلى الدور التالي.

ويقبض "روخيبلانكوس" على مصيره بيده، إذ إن فوزه على ليفركوزن سيؤجل الحسم حتى الجولة الأخيرة حين سيخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بورتو للتنافس على بطاقة التأهل.

وما زال ليفركوزن -من الناحية الحسابية- يملك فرصة ضئيلة لمتابعة مغامرته إذا خرج فائزا، أما في حال الخسارة أو التعادل مقابل عدم خسارة بورتو فستتبخر آماله بثمن النهائي.

وفي المجموعة الرابعة، بإمكان توتنهام الإنجليزي المتصدر مع 7 نقاط حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الختامية في حال فاز على ضيفه سبورتينغ البرتغالي الثالث الذي يتساوى مع الوصيف مرسيليا الفرنسي برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وإذا فاز توتنهام، فمن الممكن أن يجرّ معه النادي المتوسطي في حال فاز الأخير على أينتراخت فرانكفورت الألماني متذيل الترتيب مع 4 نقاط، إذ يتفوق على سبورتينغ بفارق المواجهتين.

وتبقى الأبواب مشرعة على كافة الاحتمالات في هذه المجموعة، إذ سيضمن سبورتينغ تأهله في حال فاز على توتنهام وتعادل فرانفكورت ومرسيليا، أما في حال خسارة النادي البرتغالي وفاز نظيره الفرنسي فستكون "يوروبا ليغ" جائزة ترضية بدل ثمن النهائي.

من ناحيته، سيخرج فرانفكورت نهائيا من سباق التأهل في حال الخسارة، أو إذا فاز سبورتينغ على توتنهام، حيث سيجد الألمان أنفسهم في قاع الترتيب.