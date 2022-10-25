قررت إدارة نادي الوحدات -صاحب المركز الثاني- اليوم الثلاثاء الانسحاب من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للموسم الحالي قبل مرحلتين من النهاية، وبات يواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى (المستوى الثاني).

وقال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة إن "مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع الانسحاب من بطولة الدوري؛ ردا على قرار اتحاد كرة القدم الذي صدر أمس وتضمن نقل مباراة القمة بين القطبين الوحدات والفيصلي من ملعب الملك عبد الله الثاني بعمان إلى ملعب الحسن في إربد".

وكان الاتحاد الأردني قرر أمس الاثنين نقل قمة القطبين الوحدات والفيصلي المتصدر بفارق نقطة عن غريمه المقررة الجمعة في الجولة 21 قبل الأخيرة "إلى ملعب الحسن في إربد، بدلا من ملعب الملك عبد الله الثاني"، بعد أن طالب الفيصلي الاتحاد بذلك عقب أحدات شغب أعقبت مباراته مع الحسين إربد ضمن الجولة 19.

وتنص المادة 41 من تعليمات الاتحاد الأردني للموسم الحالي على هبوط الفريق المنسحب إلى الدرجة الأولى، وشطب كافة نتائجه وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار (نحو 140 ألف دولار).

وكان الاتحاد الأردني قرر إقامة مباراة القطبين في 14 من الشهر الجاري ضمن ربع نهائي مسابقة الكأس من دون جمهور، وانتهت بفوز الوحدات 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

ولا يؤثر قرار الانسحاب على مشاركة الوحدات في الكأس التي سيلاقي فيها الرمثا في الدور نصف النهائي.