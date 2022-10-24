أكد إيدن هازارد، قائد منتخب بلجيكا ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني، تطلعه ورفاقه إلى تحقيق إنجاز طال انتظاره بالصعود لمنصة التتويج في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتجاوز إنجاز المركز الثالث في النسخة الماضية بروسيا 2018.

وتحدث هازارد في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المشاركة الـ14 لمنتخب بلاده في النهائيات المونديالية المرتقبة، التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، معتبرا أنه ورفاقه من الجيل الذهبي يقع عليهم ضرورة رفع سقف تطلعاتهم وطموحاتهم من أجل الوصول إلى منصات التتويج لتأكيد أنهم حقا الجيل الذهبي لكرة القدم البلجيكية، كما يتم وصفهم حاليا.

ويخوض منتخب بلجيكا دور المجموعات ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا، وبدعم من حماس جماهيره المعتاد، سيتعين عليه خوض غمار المنافسة في هذه المجموعة القوية التي يتقدمها منتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، إلى جانب المنتخب المغربي، الذي يواصل تطوره بخطى ثابتة، وكندا التي خطفت الأضواء في تصفيات منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

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لقب الجيل الذهبي

وقال هازارد، في سياق رده على تساؤلات فيفا عن الجيل الذهبي وفرصته في الفوز بكأس العالم في قطر: إنهم لن يستحقوا هذا اللقب (الجيل الذهبي) إلا عندما يفوزون بأحد الألقاب الكبيرة أوروبيا أو عالميا.. مضيفا: "نعم، لدينا جيل رائع، لكننا لم نفز بأي لقب بعد، إذا كنا نريد حقا أن نستحق لقب الجيل الذهبي، أعتقد أن هناك شيئا واحدا علينا فعله الآن، ألا وهو الظفر بلقب".

🗓️ #في_مثل_هذا_اليوم قبل 3⃣ سنوات، أقصى منتخب 🇧🇪 بلجيكا @BelRedDevils نظيره 🇧🇷 البرازيلي من ربع نهائي #كأس_العالم روسيا 2018 في طريقه لتحقيق أفضل نتيجة له في العرس العالمي 🏆!pic.twitter.com/OK56lBGnRX — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 6, 2021

ووصف اللاعب، الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، المنتخبات المنافسة لمنتخب بلاده في المجموعة السادسة (كرواتيا والمغرب وكندا) بأنها منتخبات كبيرة.

وقال: "سنلعب ضد 3 منتخبات كبيرة، وأعتقد أن الجميع يعرف كرواتيا بلاعبيها المذهلين، وأنا أحظى بشرف اللعب كل يوم مع كابتن المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، إنه غني عن التعريف، لديهم فريق رائع، كما أنهم بلغوا النهائي قبل 4 سنوات".

وتابع بأن "كندا والمغرب، نعرفهما بشكل أقل، ولكن سيكون لدينا الوقت للتعرف عليهما جيدا، لديهما لاعبون رائعون.. في المغرب، يوجد أشرف حكيمي، وبالتالي فإن هناك الكثير من الإمكانات في فريقهم أيضا، وعلى أي حال، لا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم سوى المنتخبات القوية".

وأضاف "في كندا، هناك لاعبون كبار أيضا، مثل جوناثان ديفيد، لا أعرفه شخصيا، لكني أتابعه لأنه يلعب في نادي ليل الفرنسي، النادي الذي سبق أن لعبت فيه، إنها منتخبات كبيرة، ومن الجيد دائما اللعب ضد منتخبات من قارات أخرى لا نعرفها جيدا، لاكتشاف أسلوب لعبهم وطريقة تفكيرهم، هذا هو سر روعة كأس العالم".

وأجاب قائد المنتخب البلجيكي في ختام حواره مع فيفا عن سؤال:

ما الذي يمكن أن ننتظره من إيدن هازارد في مونديال قطر؟

"أعتقد أنه يتعين عليّ رفع سقف التطلعات، سأحاول أن أقدم مستوى أفضل مما قدمته قبل 4 سنوات، ولن تكون المهمة سهلة لأن مستواي لم يكن سيئا آنذاك، وعلى المستوى الجماعي، أنا محظوظ لكوني قائد مجموعة مذهلة، ومنتخب بلد رائع لذا علينا أن نرفع سقف التطلعات".