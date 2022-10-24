مشجع أرجنتيني وصل الدوحة قبل 6 أشهر من كأس العالم في قطر يحكي تجربته

يتوق الأرجنتيني مارسيلو مارتينيز -الذي يطلق على نفسه لقب "أول مشجع"- لمشاهدة ميسي ورفاقه في كأس العالم لكرة القدم، لدرجة أنه قرر السفر إلى قطر قبل 6 أشهر على انطلاق البطولة.

وسافر "أول مشجع" أرجنتيني -وربما أول مشجع بين جميع المنتخبات الأجنبية المشاركة في كأس العالم- إلى الدوحة في الثالث من مايو/أيار الماضي وهو يرتدي شعرا مستعارا باللونين الأزرق والأبيض وجذب الانتباه بشدة من وقتها.

وقال مارتينيز -الذي يعمل بالمحاماة ويبلغ من العمر 54 عاما وشاهد كثيرا من القطريين والمقيمين يرتدون قمصان منتخب الأرجنتين- "تحدث أشياء رائعة منذ وصولي. الجميع هنا يعشقون ميسي ومنتخب الأرجنتين".

ويأمل مارتينيز أن يرفع ميسي كأس العالم أخيرا في مشاركته الخامسة والأخيرة في النهائيات بعدما فاز بالعديد من الجوائز الرفيعة الأخرى خلال مسيرته.

واستمتع مارتينيز -الذي كان لديه متسع من الوقت- بمشاهدة ثنائي منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس حين زارا الدوحة مع باريس سان جيرمان في وقت سابق هذا العام.

وقال "انتظرتهما عند مدخل الفندق بشعري المستعار وعلم الأرجنتين، جاء أحدهما وسألني عما أفعله، وأخذ رقمي ثم عرض علي الإقامة في منزله لمدة شهرين، لكنني مكثت 3 أشهر بعد ذلك. لم يكن يتعين علي أن أفعل أي شيء، فقط أعتني بحيواناته الأليفة أثناء سفره إلى الأرجنتين".

واتصلت بعض الأندية المحلية بمارتينيز لدعوته لحضور مبارياتها، وبعد مباراة واحدة أهداه مواطنه الأرجنتيني سيرجيو خافيير فيتور الذي يلعب لفريق السيلية القطري قميصه.