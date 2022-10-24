"كرة القدم ليست ملكا للغربيين".. ساركوزي ينتقد "النفاق" بشأن كأس العالم

قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إن كرة القدم ليست ملكا للغربيين فقط، وطالب بمنح فرصة لكل الدول لإظهار قدراتها على تنظيم المسابقات الكبرى بدلا من إطلاق الأحكام المسبقة.

وتحدث ساركوزي في حوار مع صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" (Le Journal Du Dimanche) الفرنسية عن الهجمات التي تتعرض لها قطر قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2022، وقال "كرة القدم رياضة عالمية ويجب أن تكون كل منطقة في العالم قادرة على تنظيم مسابقة دولية، كرة القدم ليست ملكا للغربيين فقط، سواء كانوا فرنسيين أو إنجليز أو إيطاليين أو أميركيين، إنها رياضة تجمع الناس".

وأضاف "ألاحظ أن جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية كبرى في السنوات الأخيرة كانت موضع جدل: الصين وروسيا والبرازيل واليوم قطر. يجب أن نمنح كل دولة من هذه الدول المضيفة الفرصة لإظهار خبرتها ومشاهدة الطريقة التي تنظم بها المسابقات قبل إطلاق الأحكام".

واعتبر الرئيس الفرنسي السابق أن إعلان عدد من المدن في بلاده مقاطعة كأس العالم وعدم بث المباريات عبر شاشات عملاقة نوعٌ من "النفاق".

وأضاف "يبدو لي أن رئيسة بلدية باريس راضية جدا عن الاستثمارات القطرية في نادي العاصمة، ويبدو ذلك أكبر من مجرد تنصيب شاشة عملاقة، إنه جدل يتسم بالنفاق".

وتستعد قطر لاستقبال أول نسخة لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في وقت سابق أن دولة قطر ستقدم النسخة الأفضل في تاريخ كأس العالم.

وشدد إنفانتينو على أن قطر أوفت بكل وعودها بشأن تجهيز المنشآت والملاعب والبنى التحية، مشيدا في الوقت نفسه بالإصلاحات الرائدة التي قدمتها الدولة لتغيير حياة آلاف العمال إلى الأفضل.

وأوضح أن بطولة كأس العالم لن تقتصر على المنافسات داخل المستطيل الأخضر بل يمتد أثرها الذي ستتركه والكثير من الذكريات الرائعة على منظومة كرة القدم بكل أطرافها، مشيرا إلى أن دولة قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن الانتماء أو العرق أو التوجه.