"قطر تتطلع إلى 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030".. افتتاح 20 منشأة سياحية جديدة قبل كأس العالم

أعلنت هيئة "قطر للسياحة" افتتاح أكثر من 20 فندقا ومنتجعا ووجهة سياحية جديدة في البلاد، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في 20 من الشهر المقبل.

وقالت الهيئة -في بيان- إنها افتتحت أكثر من 20 فندقًا ومنتجعًا ومنشأة سياحية جديدة ستكون جاهزة لاستقبال المشجعين في البطولة العالمية.

وذكرت أن 2022 يمثل عامًا غير مسبوق في مسيرة تطوّر قطر وتحوّلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتطلعها إلى زيادة عدد زائريها إلى 6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030.

وأوضحت أن المعالم السياحية الجديدة تشمل أماكن للترفيه، وشواطئ، ونوادي شاطئية، ودورا للفنون والثقافة، ومتاجر للتسوق، وفنادق ومنتجعات.

وكشفت هيا النعيمي رئيسة قسم الترويج بالإنابة في "قطر للسياحة" أن قطر "تتطلع للترحيب في الأشهر المقبلة بجميع زوار قطر، الذين يمكنهم الآن تجربة مجموعة جديدة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومعالم الجذب السياحي العالمية المستوى التي تلائم جميع فئات الزوار".

وأشارت إلى أن من المتوقع أن يزور قطر أكثر من مليون مشجع خلال الحدث الكروي الأبرز في العالم.

وذكر البيان أن من المقرر تدشين 3 شواطئ جديدة في الدوحة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأتي معالم ووجهات الجذب الجديدة التي دشّنت في العام الجاري ضمن سلسلة المشاريع السياحية لتلبية احتياجات المشجعين وزوار قطر من أماكن للترفيه والسكن والتسوق، بجانب توفر منافذ الأطعمة والمشروبات.

وتحتضن قطر كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، في حدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي.