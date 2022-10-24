شاهد- "بصحة جيدة".. "الملك" بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ82

عبّر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن سعادته باحتفاله أمس الأحد ببلوغه سن 82 عامًا "بصحة جيدة"، على الرغم من معاناته في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية.

وقال الفائز الوحيد بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970) والمولود في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1940، في شريط مصور نشره عبر حسابه على إنستغرام، "أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جدًّا أن أكون معكم وأن يكون الله قد منحني الصحة حتى أشكركم جميعًا على ما حصلت عليه".

وأضاف المهاجم الدولي السابق صاحب 77 هدفًا في 92 مباراة مع منتخب سيليساو "82 عامًا هبة من الله. أتمنى أن نمضي كثيرا من الوقت معًا، وإن شاء الله 82 عامًا أخرى جيدة".

بيليه اسمه الحقيقي إديسون أرانتس دو ناسيمنتو، ويعدّه كثيرون أفضل لاعب على الإطلاق في عالم الكرة المستديرة، وكان قد عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

فبين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021، نقل إلى المستشفى في ساو باولو لإزالة ورم في القولون.

ومنذ ذلك الوقت أشارت عائلته والأطباء الذين يعتنون به إلى أن صحته مستقرة، وأنه يتعين عليه الذهاب إلى المستشفى بانتظام للخضوع لجلسات العلاج الكيميائي ضمن بروتوكول العلاج.

ويعاني "الملك" الذي لم يذكر المرض في مقطع الفيديو الخاص به من مشاكل في الكلى والورك قلّلت من قدرته على الحركة، وأجبرته على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.

وعلى الرغم من التقليص الكبير لظهوره في الأماكن العامة، فإن بيليه لا يزال نشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك العديد من نجوم كرة القدم البرازيلية، على غرار رونالدينيو ونيمار ورونالدو وريفالدو، "الملك" بيليه بعيد ميلاده.