لماذا يدعم نيمار المرشح بولسونارو في انتخابات الرئاسة بالبرازيل؟

شرح نيمار نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأسباب التي دفعته للمطالبة بدعم الرئيس الحالي جايير بولسونارو في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوع.

وفي شريط فيديو مع الرئيس اليميني تم بثه عبر الإنترنت أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، قال نيمار إن "الناس يعرفون ما هو الأفضل بالنسبة للبرازيل".

وفي إشارة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق الشهر المقبل، قال نيمار "كل شيء سيكون رائعا: بولسونارو يعاد انتخابه، والبرازيل تصبح هي البطل، والجميع يصبحون سعداء".

وأشار نيمار إلى أنه سيلوح برقم 22 بعد أول هدف يحرزه في بطولة كأس العالم، وهو الرقم الذي يروج به بولسونارو لحزبه في المعركة الانتخابية.

واعتبر اللاعب البرازيلي أن بولسونارو يمثل قيما شديدة التشابه مع قيمه وقيم عائلته، وقال "لاحظت أنني أحتاج إلى هذه القوة، وأدرك أنها ستساعد الكثير من الناس"، لافتا إلى أنه لهذا السبب يدعو كل الناس الذين لم يحسموا أمرهم بعد أن يصوتوا لبولسونارو.

وحقق بولسونارو نتيجة قوية على نحو مفاجئ وعلى عكس استطلاعات الرأي في أول جولة للانتخابات الرئاسية أوائل الشهر الجاري.

ولا يزال السباق مفتوحا قبل جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، ويكافح بولسونارو ومنافسه اليساري الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا في الوقت الحالي من أجل كل صوت، ويحاول كل واحد منهما أن يكسب مجموعات اجتماعية إلى صفه.