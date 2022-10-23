كرة قدم

لماذا يدعم نيمار المرشح بولسونارو في انتخابات الرئاسة بالبرازيل؟

FILES) This file Combo of photos made on September 30, 2022, shows Brazilian President and re-election candidate Jair Bolsonaro (L) greeting supporters during a rally in Santos on September 27, 2022, and Brazil's forward Neymar (R) standing before the start of a friendly football match in Paris on September 27, 2022. The flag and the 'verde-amarela' (green-yellow) T-shirt became symbols of the ultra-right-wing president Jair Bolsonaro, who will face the leftist former president Luiz Inácio Lula da Silva on the ballot on October 30, 2022. Lula has set out to "rescue" the flag and the mantle of the 'Seleção' (Brazil national football team) from the "kidnapping" of bolsonarism, a crusade joined by stars such as singer Anitta. NELSON ALMEIDA, Anne-Christine POUJOULAT / AFP
نيمار (يمين) يرى أن بولسونارو يمثل قيما شديدة التشابه مع قيمه وقيم عائلته (الفرنسية)
23/10/2022-|آخر تحديث: 23/10/202207:16 PM (مكة المكرمة)

شرح نيمار نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأسباب التي دفعته للمطالبة بدعم الرئيس الحالي جايير بولسونارو في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوع.

وفي شريط فيديو مع الرئيس اليميني تم بثه عبر الإنترنت أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، قال نيمار إن "الناس يعرفون ما هو الأفضل بالنسبة للبرازيل".

وفي إشارة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق الشهر المقبل، قال نيمار "كل شيء سيكون رائعا: بولسونارو يعاد انتخابه، والبرازيل تصبح هي البطل، والجميع يصبحون سعداء".

وأشار نيمار إلى أنه سيلوح برقم 22 بعد أول هدف يحرزه في بطولة كأس العالم، وهو الرقم الذي يروج به بولسونارو لحزبه في المعركة الانتخابية.

واعتبر اللاعب البرازيلي أن بولسونارو يمثل قيما شديدة التشابه مع قيمه وقيم عائلته، وقال "لاحظت أنني أحتاج إلى هذه القوة، وأدرك أنها ستساعد الكثير من الناس"، لافتا إلى أنه لهذا السبب يدعو كل الناس الذين لم يحسموا أمرهم بعد أن يصوتوا لبولسونارو.

وحقق بولسونارو نتيجة قوية على نحو مفاجئ وعلى عكس استطلاعات الرأي في أول جولة للانتخابات الرئاسية أوائل الشهر الجاري.

ولا يزال السباق مفتوحا قبل جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، ويكافح بولسونارو ومنافسه اليساري الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا في الوقت الحالي من أجل كل صوت، ويحاول كل واحد منهما أن يكسب مجموعات اجتماعية إلى صفه.

المصدر : وكالات