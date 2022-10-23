احتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة وحارسه البلجيكي تيبو كورتوا المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل حارس في العالم، بتحقيقه الفوز الرابع تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيلية 3-1 السبت، ضمن منافسات الجولة 11.

وسجل أهدف فريق العاصمة: الكرواتي لوكا مودريتش (5)، والبديل لوكاس فاسكيس (79)، والأورغوياني فيديريكو فالفيردي (81)، فيما أحرز الأرجنتيني إريك لاميلا هدف النادي الأندلسي (54).

وعزز ريال مدريد صدارته رافعا رصيده إلى 31 نقطة ومحافظا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثاني الذي يستقبل أتلتيك بلباو السادس، الأحد.

وقبل بدء المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، احتفل ريال مدريد ببنزيمة المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقدّمها له لاعبان سبق أن توّجا بها هما مودريتش (2018) والفرنسي زين الدين زيدان (1998 مع يوفنتوس الإيطالي) الذي لعب لصالح النادي الملكي وأشرف على تدريبه.

كما حضر أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس لتسليم الجائزة لكورتوا، بعد أن تسلم اللاعبان الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في باريس الاثنين.

وغاب بنزيمة عن المباراة بسبب "إرهاق عضلي في الفخذ اليسرى" وفق ما أعلن ناديه في وقت سابق السبت، علمًا بأنه شارك الأربعاء في الفوز 3-صفر على مضيفه إلتشي وسجل هدفًا.

ومني إشبيلية بالخسارة الأولى بإشراف المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في جميع المسابقات منذ أن خلف خولن لوبيتيغي (3 تعادلات وانتصار)، ويحتل المركز 14 مع 10 نقاط.

وافتتح الريال التسجيل بعد أن قام البرازيلي فينيسيوس جونيور بفاصل مهاري على الرواق الأيسر، وتوغل إلى داخل المنطقة ومرر كرة خالصة نحو القائم الثاني إلى مودريتش الذي تابعها من أمام باب المرمى (5).

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، وكانت التسديدة الوحيدة على المرمى هي تلك التي أتى منها هدف الريال. أما إشبيلية، فانتظر حتى الدقيقة الأخيرة منه ليسدد بين الخشبات الثلاث عبر خيسوس نافاس من الجهة اليمنى تسديدة تصدى لها كورتوا (45).

وأتيحت فرصة محققة لريال لمضاعفة النتيجة عندما وصلت كرة في العمق إلى فينيسيوس داخل المنطقة، فراوغ الحارس وكان بإمكانه أن يمرر كرة إلى فالفيردي الموجود أمام المرمى الخالي، لكن البرازيلي فضل أن يحاول بنفسه من دون جدوى.

وعادل النادي الأندلسي بهدف رائع بعد أن مرر الأرجنتيني غونسالو مونتييل كرة بينية في العمق إلى لاميلا الذي تابعها بالجهة الخارجية لقدمه زاحفة من زاوية صعبة (54).

وقام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتبديل ثلاثي، فدفع بفاسكيس وماركو أسينسيو والمدافع الألماني أنتونيو روديغر، وسرعان ما تقدم في النتيجة عندما شن الملكي هجمة مرتدة متقنة مرر على إثرها أسينسيو كرة في العمق جميلة إلى فينيسيوس، ومنه إلى فاسكيس الذي سدد من داخل المنطقة في الشباك الخالية بعد خروج الحارس (79).

وأكد فالفيردي -المتألق هذا الموسم- فوز ريال بهدف رائع بتسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج المنطقة عن الجهة اليمنى إلى يمين الحارس (81).

وبعد أن ضمن بلوغه الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، سيأمل الريال ضمان صدارة المجموعة عندما يحل ضيفا على لايبزيغ الألماني في الجولة الخامسة الثلاثاء.

توقف انتصارات سوسييداد

وسقط ريال سوسييداد المحلّق هذا الموسم أمام مضيفه بلد الوليد صفر-1، لتتوقف سلسلة من 8 انتصارات تواليًا في جميع المسابقات.

وأُلغي هدفان للنادي الباسكي، وأهدر لاعبوه عدة فرص لمعادلة النتيجة بعد أن افتتح سيرخيو ليون النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

وبقي سوسييداد في المركز الثالث (22 نقطة) متأخراً بفارق 3 نقاط عن برشلونة، وسيأمل في أن تنتهي مواجهة ريال بيتيس الخامس وضيفه أتلتيكو مدريد الرابع بالتعادل الأحد ليحافظ على مركزه، إذ يملك كل منهما 20 نقطة.

وألغى الحكم هدفاً مبكراً لبلد الوليد عبر مونتشو بسبب خطأ في عملية بناء الهجمة (13)، لكن الفريق لم يتأخر في أخذ الأفضلية عبر ليون الذي وصلته كرة طويلة من مونتشو وتفوق على الحارس أليكس ريميرو والمدافع الفرنسي روبن لو نورمان (16).

ومع نهاية الشوط الأول، وجد الياباني تاكيفوزا كوبو طريقه إلى الشباك، لكن الهدف ألغي للضيوف بسبب خطأ في الهجمة، فيما ألغي هدف آخر في الدقائق الأخيرة لمارتن زوبيميندي بداعي التسلل (84).

ويتصدر سوسييداد مجموعته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بأربعة انتصارات من 4 مباريات، ويحل على أومونيا نيقوسيا القبرصي الخميس.

في مباراة أخرى، سحق رايكو فايكانو ضيفه قادش 5-1 في مباراة شهدت طرد 3 لاعبين، هم: إيزاك كارسيلين (42)، وروبن ألكاراس من جانب الضيوف (61)، والبديل الفرنسي راندي نتيكا من جانب أصحاب الأرض (87).

وتفوق ريال مايوركا 2-1 على مضيفه فالنسيا الذي بقي من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في المركز التاسع.