تقارير.. مانشستر يونايتد يتخلص من رونالدو مجانا وغلطة سراي التركي يفاوضه

تتوالى التقارير الصادمة عن أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد هذا الموسم، وآخرها رغبة عائلة غليزر مالكة النادي في التخلص منه مجانا في الانتقالات الشتوية القادمة، وطلب نادي غلطة سراي التركي التفاوض لضمه إلى صفوفه.

وبعد موسم مقبول قضاه رونالدو مع يونايتد، قلب وصول المدرب الجديد إيرك تين هاغ وضعه بشكل جذري هذا الموسم، وسار من السيئ إلى الأسوأ بعد أن أصبح ضيفا دائما على مقاعد البدلاء، إلى أن تم استبعاده من مواجهة تشلسي ونزوله للتدريب مع فريق الشباب بالنادي، بعدما غادر الملعب قبل نهاية مباراة توتنهام الأربعاء الماضي.

ووفقًا لتقرير لشبكة "إسبن" (ESPN) الرياضية الأميركية -أمس السبت- فإن عائلة غليزر مالكة نادي مانشستر يونايتد قررت التخلص من النجم البرتغالي في يناير/كانون الثاني المقبل في الانتقالات الشتوية حتى لو كان ذلك مجانا، سواء كان عن طريق البيع أو إعارته لأي فريق يتحمل راتبه المرتفع الذي يبلغ نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، ويرهق ميزانية يونايتد ويمثل أكبر عقبة في طريق الفرق التي قد تريد ضمه.

غلطة سراي يريد رونالدو

ووسط هذه الأحداث، نقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن الصحافة التركية أن نادي غلطة سراي عبّر عن رغبته في لقاء خورخي مينديز وكيل رونالدو، لمناقشة إمكانية انضمامه للفريق الذي يحتل المركز السابع حاليًا في الدوري التركي.

وكان الفريق التركي حاول بالفعل التوقيع مع رونالدو في الانتقالات الصيفية السابقة، لكنه فشل في التوصل لاتفاق يحسم الصفقة. لكن في ظل العروض القليلة التي قد تعرض على اللاعب، يأمل غلطة سراي في ضم رونالدو الذي كان أفضل لاعب في العالم عدة سنوات.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد العقد.