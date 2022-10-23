حسم نادي برشلونة مواجهته أمام أتلتيك بلباو برباعية نظيفة أبقته على بعد 3 نقاط من غريمه المتصدر ريال مدريد، وعززت معنويات الفريق قبل مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، استقبل النادي الكتالوني ضيفه من إقليم الباسك، وبادر بالتسجيل مبكرا عبر عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12 وسيرجي روبيرتو في الدقيقة 18 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22.

واستكمل المهاجم الإسباني فيران توريس الرباعية في الشوط الثاني، بإحرازه هدفا في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الغريم ريال مدريد المتصدر، وتجمد رصيد بلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.

يوسف شيبو: هدف ليفاندوفسكي نفس الهدف الذي سجله أمام فياريال

وائل جمعة: قرارات ديمبيلي في الشوط الأول ممتازة #الدوري_الإسباني #برشلونة_اتلتيك@WaelGomaa | @ pic.twitter.com/NE1kOXqfFN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2022

وجاء انتصار برشلونة قبل 3 أيام من استقبال بايرن ميونخ في المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسيكون الفريق الذي يقوده تشافي هيرنانديز مطالبا بالفوز للحفاظ على بصيص أمل في التأهل إلى الدور المقبل.

ويتعين على برشلونة الفوز في مباراتيه المتبقيتين في دور المجموعات، وانتظار خسارة منافسه إنتر من أجل التأهل وتجنب الانتقال للعب في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

تير شتيغن كاد أن يتلقى هدفاً "كوميدياً" لولا بوسكيتس وإيريك غارسيا#الدوري_الاسباني #برشلونه_بيلباو pic.twitter.com/QxkWjWtnuE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2022

وضمن بايرن ميونخ مسبقا تأهله عن المجموعة الثالثة بتفوقه في الصدارة برصيد 12 نقطة أمام إنتر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يقبع بلزن التشيكي في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.